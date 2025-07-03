https://ria.ru/20250703/minpromtorg-2026884679.html
Продажи новых импортных автомобилей в июне снизились на 45 процентов
Продажи новых импортных автомобилей в июне снизились на 45 процентов - РИА Новости, 03.07.2025
Продажи новых импортных автомобилей в июне снизились на 45 процентов
Продажи новых импортных автомобилей в России в июне снизились на 45% в годовом выражении, до 44,7 тысячи штук, а отечественных - на 12,5%, до 56,2 тысячи штук,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:36:00+03:00
2025-07-03T10:36:00+03:00
2025-07-03T10:36:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Продажи новых импортных автомобилей в России в июне снизились на 45% в годовом выражении, до 44,7 тысячи штук, а отечественных - на 12,5%, до 56,2 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Темпы сокращения продаж отечественных моделей также остаются ниже, чем иномарок. В июне реализовано 44,7 тысячи импортных автомобилей (на 45% меньше, чем за июнь 2024 года) и 56,2 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 12,5% меньше, чем в июне 2024 года)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250703/prodazhi--2026884476.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Продажи новых импортных автомобилей в июне снизились на 45 процентов
Минпромторг: продажи новых импортных автомобилей в РФ в июне снизились на 45%