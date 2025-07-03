https://ria.ru/20250703/minjust-2027039395.html

Минюст предложил создать единый реестр исполнительных документов

Минюст предложил создать единый реестр исполнительных документов - РИА Новости, 03.07.2025

Минюст предложил создать единый реестр исполнительных документов

Министерство юстиции РФ представило для обсуждения законопроекты, касающиеся создания Единого государственного реестра исполнительных документов, который... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:43:00+03:00

2025-07-03T19:43:00+03:00

2025-07-03T19:43:00+03:00

общество

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ представило для обсуждения законопроекты, касающиеся создания Единого государственного реестра исполнительных документов, который упростит процесс их предъявления, а также снизит нагрузку на судебных приставов, сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения ряд законопроектов, направленных на создание и обеспечение работы принципиально новой системы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов – Единого государственного реестра исполнительных документов", - говорится в сообщении. На сайте Минюста уточняется, что вся необходимая информация будет собрана в единую электронную базу данных, а исполнительные документы будут формироваться исключительно в электронном виде и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. Предъявление каждого документа к исполнению будет фиксироваться в реестре. Взыскатели и должники смогут отслеживать процесс исполнения документа с помощью портала "Госуслуги". Кроме того, появится возможность предъявления исполнительного документа в банк, работодателю и судебному приставу-исполнителю через личный кабинет на портале "Госуслуги". При этом возможность обратиться с заявлением об исполнении исполнительного документа непосредственно в соответствующий орган или организацию будет сохранена. "Переход к реестровой модели принудительного исполнения упростит для граждан и юридических лиц процесс предъявления исполнительных документов к исполнению и сократит количество личных контактов сторон исполнительного производства с судебными приставами. Кроме того, благодаря переходу к реестровой модели одновременно с повышением эффективности и оперативности исполнения судебных актов и актов других органов будет снижена нагрузка на судебных приставов", - говорится на сайте ведомства. В отличие от банка данных исполнительных производств ФССП России, доступ к сведениям из реестра будет предоставляться ограниченному кругу лиц, участвующих в процессе исполнения конкретного документа. Кроме того, при разработке реестра предусматриваются механизмы предотвращения мошеннических действий с использованием исполнительных документов.

https://ria.ru/20250629/ii-2026180882.html

https://ria.ru/20250429/fssp-2013962809.html

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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)