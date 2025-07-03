https://ria.ru/20250703/minfin-2026845340.html
В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке"
В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке" - РИА Новости, 03.07.2025
В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке"
Требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека" ужесточать не планируется, ее выдача ни в одном из банков не приостанавливается, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:18:00+03:00
2025-07-03T01:18:00+03:00
2025-07-03T01:40:00+03:00
экономика
ипотека
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека" ужесточать не планируется, ее выдача ни в одном из банков не приостанавливается, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Ранее ряд телеграм-каналов писали о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля и о том, что банки активно готовятся к сокращению выдачи таких кредитов. "Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется… Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается", - ответили в пресс-службе Минфина на вопрос агентства о возможности сокращения выдачи кредитов по этой программе. В министерстве напомнили, что программа "Семейная ипотека" по поручению президента РФ продлена до 2030 года и распространена на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, а также на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства. "В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей. Задержек в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет", - напомнили также в Минфине. В конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что объем выдачи кредитов по семейной ипотеке в 2025 году ожидается примерно на уровне 2024 года - 2,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250625/mironov-2025238032.html
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экономика, ипотека, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Ипотека, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке"
Минфин: требования к льготной "Семейной ипотеке" ужесточать не планируется