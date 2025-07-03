https://ria.ru/20250703/minfin-2026845340.html

В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке"

В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке" - РИА Новости, 03.07.2025

В Минфине прокомментировали сообщения об ограничениях по "Семейной ипотеке"

Требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека" ужесточать не планируется, ее выдача ни в одном из банков не приостанавливается, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T01:18:00+03:00

2025-07-03T01:18:00+03:00

2025-07-03T01:40:00+03:00

экономика

ипотека

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965938669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f2f04ea7bfb767f86cc235644cbc85c.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека" ужесточать не планируется, ее выдача ни в одном из банков не приостанавливается, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. Ранее ряд телеграм-каналов писали о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля и о том, что банки активно готовятся к сокращению выдачи таких кредитов. "Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется… Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается", - ответили в пресс-службе Минфина на вопрос агентства о возможности сокращения выдачи кредитов по этой программе. В министерстве напомнили, что программа "Семейная ипотека" по поручению президента РФ продлена до 2030 года и распространена на семьи с одним ребенком в возрасте до шести лет и двумя детьми до 18 лет, а также на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства. "В 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей. Задержек в предоставлении субсидий банкам в рамках льготных ипотек нет", - напомнили также в Минфине. В конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что объем выдачи кредитов по семейной ипотеке в 2025 году ожидается примерно на уровне 2024 года - 2,2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250625/mironov-2025238032.html

https://realty.ria.ru/20250625/slutskij-2025285720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)