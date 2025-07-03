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В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам - РИА Новости, 03.07.2025
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00:21 03.07.2025 (обновлено: 00:22 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/minenergo-2026842563.html
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам - РИА Новости, 03.07.2025
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам
Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:21:00+03:00
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экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть превышает доступные объемы, большая часть из которых уже законтрактована, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "Партнеры из БРИКС уже открыто заявляют о заинтересованности в российских энергоресурсах, даже с проектов, которые находятся под западными санкциями. Речь идет об СПГ, нефти, нефтепродуктах, угле. Причем по нефти мы сталкиваемся с ситуацией, когда спрос превышает доступные объемы - все законтрактовано, новых доступных объемов мало. Недостатка спроса мы не видим", - сказал он. По словам Маршавина, помимо поставок энергоресурсов, партнеры из БРИКС также заинтересованы в российском опыте торговли в условиях санкций. Замминистра напомнил, что Россия в 2022 году смогла не только переориентировать экспорт, но и сохранить его объемы. В связи с этим РФ готова предложить свою помощь для создания совместной экономической инфраструктуры. "Если мы создадим неуязвимую для внешнего воздействия систему, и у нас будут собственные платежные механизмы и логистика, то уже никакой потребности в долларе и западных рейтингах не будет", - заключил он.
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экономика, цены на нефть, россия, брикс
Экономика, Цены на нефть, Россия, БРИКС
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам

Замглавы Минэнерго Маршавин: БРИКС заинтересованы в российских энергоресурсах

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть превышает доступные объемы, большая часть из которых уже законтрактована, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.
"Партнеры из БРИКС уже открыто заявляют о заинтересованности в российских энергоресурсах, даже с проектов, которые находятся под западными санкциями. Речь идет об СПГ, нефти, нефтепродуктах, угле. Причем по нефти мы сталкиваемся с ситуацией, когда спрос превышает доступные объемы - все законтрактовано, новых доступных объемов мало. Недостатка спроса мы не видим", - сказал он.
По словам Маршавина, помимо поставок энергоресурсов, партнеры из БРИКС также заинтересованы в российском опыте торговли в условиях санкций. Замминистра напомнил, что Россия в 2022 году смогла не только переориентировать экспорт, но и сохранить его объемы.
В связи с этим РФ готова предложить свою помощь для создания совместной экономической инфраструктуры. "Если мы создадим неуязвимую для внешнего воздействия систему, и у нас будут собственные платежные механизмы и логистика, то уже никакой потребности в долларе и западных рейтингах не будет", - заключил он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБРИКС
 
 
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