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В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам - РИА Новости, 03.07.2025
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам
Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:21:00+03:00
2025-07-03T00:21:00+03:00
2025-07-03T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Страны БРИКС демонстрируют растущую заинтересованность в российских энергоресурсах, включая нефть, сжиженный природный газ и уголь, причем спрос на нефть превышает доступные объемы, большая часть из которых уже законтрактована, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "Партнеры из БРИКС уже открыто заявляют о заинтересованности в российских энергоресурсах, даже с проектов, которые находятся под западными санкциями. Речь идет об СПГ, нефти, нефтепродуктах, угле. Причем по нефти мы сталкиваемся с ситуацией, когда спрос превышает доступные объемы - все законтрактовано, новых доступных объемов мало. Недостатка спроса мы не видим", - сказал он. По словам Маршавина, помимо поставок энергоресурсов, партнеры из БРИКС также заинтересованы в российском опыте торговли в условиях санкций. Замминистра напомнил, что Россия в 2022 году смогла не только переориентировать экспорт, но и сохранить его объемы. В связи с этим РФ готова предложить свою помощь для создания совместной экономической инфраструктуры. "Если мы создадим неуязвимую для внешнего воздействия систему, и у нас будут собственные платежные механизмы и логистика, то уже никакой потребности в долларе и западных рейтингах не будет", - заключил он.
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экономика, цены на нефть, россия, брикс
Экономика, Цены на нефть, Россия, БРИКС
В Минэнерго заявили о росте интереса БРИКС к российским энергоресурсам
Замглавы Минэнерго Маршавин: БРИКС заинтересованы в российских энергоресурсах