https://ria.ru/20250703/mid-2027051967.html

Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан

Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025

Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан

Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:59:00+03:00

2025-07-03T20:59:00+03:00

2025-07-03T21:08:00+03:00

в мире

россия

афганистан

дмитрий жирнов

кабул (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013160598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465c768b61ce97220865fdd214e1771b.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.Это заявление было сделано в четверг в ходе встречи посла с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки."В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией", - сообщило ведомство в блоге на платформе X, ту же информацию привел и официальный портал властей Афганистана Alemarah.В ответ афганский министр иностранных дел приветствовал это решение как знаменующее новую эру позитивных отношений, взаимного уважения и продуктивного взаимодействия между двумя странами.

https://ria.ru/20250701/posol-2026562974.html

россия

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, афганистан, дмитрий жирнов, кабул (город)