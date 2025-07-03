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Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан
Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости, 03.07.2025
Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан
Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:59:00+03:00
2025-07-03T20:59:00+03:00
2025-07-03T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.Это заявление было сделано в четверг в ходе встречи посла с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки."В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией", - сообщило ведомство в блоге на платформе X, ту же информацию привел и официальный портал властей Афганистана Alemarah.В ответ афганский министр иностранных дел приветствовал это решение как знаменующее новую эру позитивных отношений, взаимного уважения и продуктивного взаимодействия между двумя странами.
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в мире, россия, афганистан, дмитрий жирнов, кабул (город)
В мире, Россия, Афганистан, Дмитрий Жирнов, Кабул (город)
Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан
Афганский МИД заявил о согласии Москвы признать Исламский Эмират Афганистан