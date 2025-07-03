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На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд - РИА Новости, 03.07.2025
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17:51 03.07.2025 (обновлено: 17:59 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html
На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд
На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд - РИА Новости, 03.07.2025
На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд
Небольшое задымление было зафиксировано в поезде на Калужско-Рижской линии метро Москвы, никто не пострадал, движение соответствует графику, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2025
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Небольшое задымление было зафиксировано в поезде на Калужско-Рижской линии метро Москвы, никто не пострадал, движение соответствует графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки."Движение на Калужско-Рижской линии в графике. Ранее на станции "Калужская" для проверки был остановлен поезд, у которого зафиксировано небольшое задымление одного из элементов подвагонного оборудования. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.Там отметили, что состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд

На Калужско-Рижской ветке метро Москвы зафиксировали небольшое задымление поезда

© СоцсетиНебольшое задымление зафиксировано в поезде на "оранжевой" ветке метро Москвы
Небольшое задымление зафиксировано в поезде на оранжевой ветке метро Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Соцсети
Небольшое задымление зафиксировано в поезде на "оранжевой" ветке метро Москвы
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Небольшое задымление было зафиксировано в поезде на Калужско-Рижской линии метро Москвы, никто не пострадал, движение соответствует графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.
"Движение на Калужско-Рижской линии в графике. Ранее на станции "Калужская" для проверки был остановлен поезд, у которого зафиксировано небольшое задымление одного из элементов подвагонного оборудования. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия.
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