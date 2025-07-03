https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html

На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд

На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд - РИА Новости, 03.07.2025

На Калужско-Рижской ветке московского метро задымился поезд

Небольшое задымление было зафиксировано в поезде на Калужско-Рижской линии метро Москвы, никто не пострадал, движение соответствует графику, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:51:00+03:00

2025-07-03T17:51:00+03:00

2025-07-03T17:59:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Небольшое задымление было зафиксировано в поезде на Калужско-Рижской линии метро Москвы, никто не пострадал, движение соответствует графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки."Движение на Калужско-Рижской линии в графике. Ранее на станции "Калужская" для проверки был остановлен поезд, у которого зафиксировано небольшое задымление одного из элементов подвагонного оборудования. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.Там отметили, что состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия.

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москва, происшествия