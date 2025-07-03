https://ria.ru/20250703/mekhanizm-2026952853.html
Россия выстроила уникальный механизм развития, заявил Путин
Россия выстроила уникальный механизм развития, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2025
Россия выстроила уникальный механизм развития, заявил Путин
России удалось выстроить уникальный механизм развития страны, построенный на энергии общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:34:00+03:00
2025-07-03T15:34:00+03:00
2025-07-03T15:53:00+03:00
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России удалось выстроить уникальный механизм развития страны, построенный на энергии общества, заявил президент РФ Владимир Путин."Думаю, что вы со мной согласитесь, что нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом, а значит, и всей России за последние годы. Механизм, построенный на энергии общества, очень большого количества людей", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20250702/putin-2026766772.html
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Путин об уникальном механизме развития России
Путин на форуме Агентства стратегических инициатив заявил, что России удалось выстроить уникальный механизм развития страны, построенный на энергии общества.
2025-07-03T15:34
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РИА Новости
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), экономика, владимир путин
Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экономика, Владимир Путин
Россия выстроила уникальный механизм развития, заявил Путин
Путин: РФ выстроила уникальный механизм развития на энергии общества