"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска
DM: прекращение Трампом космической программы станет еще одним ударом по Маску
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс станет очередным ударом по американскому предпринимателю Илону Маску со стороны президента США Дональда Трампа, пишет британское издание Daily Mail.
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"Если Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну", — говорится в материале.
При этом отмечается, что Ракеты SLS полностью противоречат видению Маска в отношении космических путешествий, так как его компания полагается на многоразовые ракеты во время пилотируемых миссий на Международную космическую станцию (МКС).
Сообщается, что до публичной ссоры с американским лидером миллиардер убедил того отказаться от ракет SLS, а Трамп, в свою очередь, предложил сократить бюджет NASA и заменить носители этого типа после 2027 года.
"Однако новый мегазаконопроект, возглавляемый республиканцами, изменил приоритеты миссий на Луну и оставил мечту Маска о пилотируемой миссии на Марс на лужайке Белого дома", — пишет автор материала.
Во вторник сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).
Голоса разделились поровну: половина сенаторов проголосовала за, другая — против. Решающий голос внес вице-президент Джей Ди Вэнс, которому конституция позволяет голосовать в таких случаях.
Документ предполагает:
- увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
- сокращение некоторых социальных программ;
- рост военных расходов;
- сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.
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В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Палата представителей приняла законопроект в мае.
Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.