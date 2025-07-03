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"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска - РИА Новости, 03.07.2025
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06:33 03.07.2025 (обновлено: 10:58 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/mask-2026858338.html
"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска
"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска - РИА Новости, 03.07.2025
"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска
Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс станет очередным ударом по американскому предпринимателю Илону Маску со стороны президента... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:33:00+03:00
2025-07-03T10:58:00+03:00
в мире
сша
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марс
дональд трамп
илон маск
наса
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс станет очередным ударом по американскому предпринимателю Илону Маску со стороны президента США Дональда Трампа, пишет британское издание Daily Mail.Речь, как уточняет издание, идет о перераспределении средств в пользу программы NASA "Артемида", направленной на возобновление полетов на Луну и обеспечение постоянного присутствия там Штатов.&quot;Если Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов &quot;Артемида&quot; на Луну&quot;, — говорится в материале.При этом отмечается, что Ракеты SLS полностью противоречат видению Маска в отношении космических путешествий, так как его компания полагается на многоразовые ракеты во время пилотируемых миссий на Международную космическую станцию ​​(МКС).Сообщается, что до публичной ссоры с американским лидером миллиардер убедил того отказаться от ракет SLS, а Трамп, в свою очередь, предложил сократить бюджет NASA и заменить носители этого типа после 2027 года."Однако новый мегазаконопроект, возглавляемый республиканцами, изменил приоритеты миссий на Луну и оставил мечту Маска о пилотируемой миссии на Марс на лужайке Белого дома", — пишет автор материала.Во вторник сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).Голоса разделились поровну: половина сенаторов проголосовала за, другая — против. Решающий голос внес вице-президент Джей Ди Вэнс, которому конституция позволяет голосовать в таких случаях.Документ предполагает:В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.Палата представителей приняла законопроект в мае.Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.
https://ria.ru/20250702/mask-2026661331.html
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в мире, сша, луна, марс, дональд трамп, илон маск, наса
В мире, США, Луна, Марс, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА
"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска

DM: прекращение Трампом космической программы станет еще одним ударом по Маску

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс станет очередным ударом по американскому предпринимателю Илону Маску со стороны президента США Дональда Трампа, пишет британское издание Daily Mail.
Речь, как уточняет издание, идет о перераспределении средств в пользу программы NASA "Артемида", направленной на возобновление полетов на Луну и обеспечение постоянного присутствия там Штатов.
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Маск сделал неожиданное заявление о Трампе
Вчера, 09:35
«

"Если Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну", — говорится в материале.

При этом отмечается, что Ракеты SLS полностью противоречат видению Маска в отношении космических путешествий, так как его компания полагается на многоразовые ракеты во время пилотируемых миссий на Международную космическую станцию ​​(МКС).
Сообщается, что до публичной ссоры с американским лидером миллиардер убедил того отказаться от ракет SLS, а Трамп, в свою очередь, предложил сократить бюджет NASA и заменить носители этого типа после 2027 года.
"Однако новый мегазаконопроект, возглавляемый республиканцами, изменил приоритеты миссий на Луну и оставил мечту Маска о пилотируемой миссии на Марс на лужайке Белого дома", — пишет автор материала.
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Во вторник сенат США утвердил законопроект президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill).
Голоса разделились поровну: половина сенаторов проголосовала за, другая — против. Решающий голос внес вице-президент Джей Ди Вэнс, которому конституция позволяет голосовать в таких случаях.
Документ предполагает:
  • увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
  • сокращение некоторых социальных программ;
  • рост военных расходов;
  • сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.
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В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Палата представителей приняла законопроект в мае.
Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.
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В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
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