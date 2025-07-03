https://ria.ru/20250703/lugansk-2027031505.html
Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске
Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске - РИА Новости, 03.07.2025
Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске
К взрыву в Луганске в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов могла быть причастна женщина, именно она могла принести с собой РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:56:00+03:00
2025-07-03T18:56:00+03:00
2025-07-03T19:41:00+03:00
луганск
манолис пилавов
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. К взрыву в Луганске в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов могла быть причастна женщина, именно она могла принести с собой взрывоопасный предмет, сообщил источник, знакомый с ситуацией РИА Новости.Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов."К взрыву может быть причастна женщина, вероятно именно она принесла с собой взрывоопасный предмет", - сообщил источник.
https://ria.ru/20250703/mvd-2026974212.html
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луганск, манолис пилавов, происшествия
Луганск, Манолис Пилавов, Происшествия
Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске
К взрыву в Луганске может быть причастна женщина, она могла принести взрывчатку