https://ria.ru/20250703/lugansk-2027031505.html

Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске

Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске - РИА Новости, 03.07.2025

Источник рассказал о возможной виновнице взрыва в Луганске

К взрыву в Луганске в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов могла быть причастна женщина, именно она могла принести с собой РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:56:00+03:00

2025-07-03T18:56:00+03:00

2025-07-03T19:41:00+03:00

луганск

манолис пилавов

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. К взрыву в Луганске в результате которого погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов могла быть причастна женщина, именно она могла принести с собой взрывоопасный предмет, сообщил источник, знакомый с ситуацией РИА Новости.Ранее правительство региона информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов."К взрыву может быть причастна женщина, вероятно именно она принесла с собой взрывоопасный предмет", - сообщил источник.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026974212.html

луганск

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2025

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луганск, манолис пилавов, происшествия