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Три человека пострадали при взрыве в Луганске - РИА Новости, 03.07.2025
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13:09 03.07.2025 (обновлено: 15:54 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026921875.html
Три человека пострадали при взрыве в Луганске
Три человека пострадали при взрыве в Луганске - РИА Новости, 03.07.2025
Три человека пострадали при взрыве в Луганске
Предварительно три человека ранены в результате взрыва в Луганске, сообщили в telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:09:00+03:00
2025-07-03T15:54:00+03:00
луганск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Предварительно три человека ранены в результате взрыва в Луганске, сообщили в telegram-канале правительства региона."В Луганске в центре города произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали - один из них находится в тяжелом состоянии. Силовые структуры уточняют все обстоятельства", - говорится в сообщении.
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луганск, луганская народная республика, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в Луганске

Один человек умер, три пострадали при взрыве в Луганске

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в центре Луганска
Последствия взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия взрыва в центре Луганска
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Предварительно три человека ранены в результате взрыва в Луганске, сообщили в telegram-канале правительства региона.
Луганске в центре города произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали - один из них находится в тяжелом состоянии. Силовые структуры уточняют все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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