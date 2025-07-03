https://ria.ru/20250703/lugansk-2026921875.html

Три человека пострадали при взрыве в Луганске

Три человека пострадали при взрыве в Луганске - РИА Новости, 03.07.2025

Три человека пострадали при взрыве в Луганске

Предварительно три человека ранены в результате взрыва в Луганске, сообщили в telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:09:00+03:00

2025-07-03T13:09:00+03:00

2025-07-03T15:54:00+03:00

луганск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Предварительно три человека ранены в результате взрыва в Луганске, сообщили в telegram-канале правительства региона."В Луганске в центре города произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали - один из них находится в тяжелом состоянии. Силовые структуры уточняют все обстоятельства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

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луганск, луганская народная республика, происшествия