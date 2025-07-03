https://ria.ru/20250703/lugansk-2026915305.html

Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток"

Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток" - РИА Новости, 03.07.2025

Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток"

Взрыв в центре Луганска произошёл недалеко от краеведческого музея, где в то время шла презентация выставки, посвященной операции "Поток", передает... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:44:00+03:00

2025-07-03T12:44:00+03:00

2025-07-03T15:55:00+03:00

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в центре Луганска произошёл недалеко от краеведческого музея, где в то время шла презентация выставки, посвященной операции "Поток", передает корреспондент РИА Новости.В момент заключительной части выставки недалеко от краеведческого музея в центре Луганска произошел взрыв.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

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2025

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луганск, происшествия