Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток" - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.07.2025 (обновлено: 15:55 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026915305.html
Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток"
Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток" - РИА Новости, 03.07.2025
Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток"
Взрыв в центре Луганска произошёл недалеко от краеведческого музея, где в то время шла презентация выставки, посвященной операции "Поток", передает... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:44:00+03:00
2025-07-03T15:55:00+03:00
луганск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026959911_0:45:1147:690_1920x0_80_0_0_f8f3eaea8aef6d9018ab21a28fda0f7e.jpg
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в центре Луганска произошёл недалеко от краеведческого музея, где в то время шла презентация выставки, посвященной операции "Поток", передает корреспондент РИА Новости.В момент заключительной части выставки недалеко от краеведческого музея в центре Луганска произошел взрыв.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026959911_0:0:979:734_1920x0_80_0_0_abf7155afd3874ced90ba263530b4908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, происшествия
Луганск, Происшествия
Взрыв в Луганске прогремел рядом с открытием выставки по операции "Поток"

Взрыв в Луганске прогремел у музея, где открывали выставку по операции "Поток"

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва в центре Луганска
Последствия взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва в центре Луганска
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Взрыв в центре Луганска произошёл недалеко от краеведческого музея, где в то время шла презентация выставки, посвященной операции "Поток", передает корреспондент РИА Новости.
В момент заключительной части выставки недалеко от краеведческого музея в центре Луганска произошел взрыв.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЛуганскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала