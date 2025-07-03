https://ria.ru/20250703/lekarstva--2026723203.html

Петр Белый: надо привыкать, что в России делают лучшие лекарства

Петр Белый: надо привыкать, что в России делают лучшие лекарства - РИА Новости, 03.07.2025

Петр Белый: надо привыкать, что в России делают лучшие лекарства

Российская фармацевтическая промышленность не только успешно решает задачи по достижению лекарственного суверенитета, но и делает шаг вперед, создавая... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:25:00+03:00

2025-07-03T11:25:00+03:00

2025-07-03T11:29:00+03:00

россия

персидский залив

ближний восток

промомед

мордовский государственный университет

сбер

интервью

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Российская фармацевтическая промышленность не только успешно решает задачи по достижению лекарственного суверенитета, но и делает шаг вперед, создавая востребованные во всем мире инновационные лекарственные препараты. О том, как развиваются фарма и биотех, как применяют искусственный интеллект, а также о новинках и потенциальных возможностях индустрии рассказал в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ основатель и председатель Совета директоров компании "Промомед" Петр Белый.– Петр Александрович, с какими предложениями вы приехали на форум?– Стратегически важным событием стало подписание соглашения со "Сбером" и институтом AIRI по развитию очередного этапа совместной программы по применению искусственного интеллекта в фармацевтике. Искусственный интеллект в фарме – это очень большая история. Обычно, когда говорят про ИИ, имеют в виду события, происходящие по ту сторону экрана: нейросеть выдает картинку, текст, анализ, но все это находится где-то внутри компьютера. Между тем, искусственный интеллект в фарме способен делать нечто сущее в реальном мире: дать новые качества, новые препараты, новые подходы. Я знаю очень мало сфер такого приложения ИИ, которые напрямую влияют на нашу жизнь, на наш организм.Совместно с партнерами мы успешно реализовали первый этап проекта, создав платформу для молекулярного моделирования активности молекул. Эта технология позволяет определить оптимальное строение молекул, минимизируя затраты энергии на связывание молекул с рецепторами клеток-мишеней, следовательно, улучшая качество этого связывания. Это повышает эффективность и безопасность лекарственных препаратов. На следующем этапе разработки мы сосредоточились на создании усовершенствованных моделей, поиске новых способов молекулярного взаимодействия и мишеней, действие на которые могут эти взаимодействия запускать. Наш приоритет — не продление выживаемости, а достижение полного излечения заболеваний, даже таких, как онкология, путем выявления фундаментальных механизмов развития патологии и способов прерывания этих процессов.Также искусственный интеллект может прогнозировать поведение врачей и пациентов, анализировать приверженность терапии, точно рассчитывать количество лекарственных препаратов, необходимых на различные периоды времени. В результате могут появиться новые подходы в медицинском маркетинге, направленные на то, чтобы пациенты как можно быстрее получали сверхновую терапию, а врачи как можно скорее узнавали про новое лекарство и понимали, как оно работает. Такой симбиоз цифровых технологий и практической медицины способен дать отрасли совершенно новое качество.Другим важным для нас событием на форуме стала сессия по интеллектуальной собственности, в которой приняли участие руководители Роспатента, заместители министров промышленности, экономики, здравоохранения и финансов. Очень важная проблема – совершенствование патентной системы и законодательства в области обращения лекарств. Это напрямую связано с расходами бюджета на покупку лекарств и общими перспективами развития индустрии в рамках поставленных президентом задач по импортозамещению. Многие вопросы пока не урегулированы. В частности, все знают об ответственности за нарушение патента, которая хорошо прописана в разных кодексах. Но если патент был впоследствии аннулирован, значит монополия, которая давалась патентообладателю, была не оправдана. Страна тратила огромные деньги необоснованно, ведь можно было получать эти препараты от отечественных производителей в разы дешевле. Ответственность за такую необоснованную монополию сейчас никто не несет. Мы поставили эти вопросы, они будут разбираться на Совете по интеллектуальной собственности при главе Совета Федерации. Введение ответственности для недобросовестных патентообладателей и поощрение тех компаний, кто борется за преодоление этой монополии и выигрывает, даст российской фарминдустрии больше возможностей по выводу на рынок современных препаратов, сделанных внутри страны по полному циклу. Для бюджета – это снижение расходов, для потребителей – более низкие цены, для отечественной фармы – поддержка развития. Это станет огромным шагом вперед для всей экономики.– На недавней встрече с инвесторами вы рассказали о запуске подписки на препараты. Это что-то абсолютно новое для рынка. Как будет работать этот механизм?– Ранее в нашей стране не было подписки для пациентов на препараты курсового приема. Пациент, которому назначили препараты длительного применения, был предоставлен сам себе. Это может приводить к неправильному применению лекарств. Даже препараты для контроля давления, которые надо принимать каждый день, люди часто забывают принимать или путают дозировки. Есть три класса медицинских ошибок: очень маленький класс – врачебные ошибки, небольшой класс – провизорские ошибки и огромный класс – ошибки пациентов, которые только возрастают с течением времени. А что получает пациент с подпиской? Первое, он получает скидку, то есть прямую экономическую поддержку. Второе, он получает напоминание, когда ему надо принимать препарат, когда нужно его заблаговременно купить, чтобы не пропустить прием и когда проконсультироваться с врачом, чтобы при необходимости пересмотреть дозировку. Такой подход сделает терапию более эффективной и позволит избежать человеческих ошибок. На программу уже подписались тысячи людей, и мы надеемся, что наш опыт возьмут на вооружение другие игроки рынка.– Сейчас много говорят о суверенитете. Например, давно укоренились такие понятия, как "технологический суверенитет" или "финансовый суверенитет". А как в идеале должен выглядеть суверенитет фармакологический?– Лекарственный суверенитет является ключевой задачей, поставленной перед фармацевтической отраслью президентом России. Начиная с 2022 года, число клинических исследований, проводимых в стране крупными международными компаниями, резко снизилось, а это значит, что резко снизится регистрация и наличие сверхсовременных зарубежных препаратов на российском рынке. У нас очень сильная фарминдустрия, и мы не можем допустить, чтобы страна оставалась в стороне от глобального прогресса в лечении болезней. Для решения этой проблемы наша компания инвестировала значительные ресурсы в создание крупных производственных мощностей и исследовательского центра, обеспечивающих возможность производства любых необходимых медикаментов для отечественного здравоохранения. Уже пройден этап простого воспроизведения дженериков, теперь мы создаем сложные варианты терапии для замещения иностранных препаратов, которые могут исчезнуть с рынка или не присутствуют на нашем рынке вовсе. Родина поставила нам задачу обеспечить бесперебойность поставок жизненно важных лекарств, и эта работа сделана. Теперь важно повысить доступность отечественных препаратов для населения.Следующий этап – создание новейших разработок, в частности, в онкологии. Россия уже обладает всеми существующими возможностями в области таргетной терапии и химиотерапии, однако появляются новые перспективные методы, способные радикально изменить подход к лечению заболевания. Примером служит терапия CAR-T, активно внедряемая в клинические центры страны. Но можно шагнуть дальше. Есть технологии обучения иммунной системы пациента, есть онковакцины. Перед нами стоят масштабные задачи, решение которых требует активных действий. Лекарственный суверенитет подразумевает не простое копирование существующих мировых достижений, а активное создание собственных инновационных разработок международного уровня.– Какова для компании "Промомед" программа-максимум на ближайшие годы? Каких вершин хотите достичь, скажем, к 2030 году?– Процесс вывода на рынок нового лекарственного средства занимает минимум пять-семь лет, включая все три фазы клинических испытаний. Дополнительно учитываются сроки фармацевтической разработки и доклинических исследований. Этому предшествует большая исследовательская работа по поиску новой молекулы, где серьезную помощь сегодня может оказать искусственный интеллект. События, запланированные к 2030 году, достаточно ясны. Компания уже запустила серию оригинальных препаратов, имеющих международные патенты и прошедших необходимую экспертизу. Эти препараты находятся на различных стадиях исследований. В ближайшее время мы объявим о старте клинических испытаний трех новых молекул, завершивших стадию фармацевтической разработки и доклинических исследований и подтвердивших свою эффективность и безопасность. Этот этап знаменует переход на новый уровень, когда Россия становится поставщиком инновационных решений как для себя, так и для всего мира.Важное направление нашей работы — создание условий для разработки и производства биотехнологических препаратов, предлагающих принципиально новые методы лечения болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Речь идет не только о раке, но также о заболеваниях центральной нервной системы, таких как деменция и болезнь Альцгеймера, полноценная терапия которых пока отсутствует. Сегодня мы не располагаем средствами, способными остановить разрушение нервных оболочек, замедляющее передачу сигналов и приводящее к нарушениям двигательной активности пациентов. Однако биотехнологии открывают перспективы для создания таких лекарственных средств.Биотехнологическая медицина подобна конструктору Lego: разобрав геномы и выявив поврежденные участки ДНК, ученые способны создавать молекулы, направленные непосредственно на восстановление этих повреждений. Такие молекулярные конструкции позволяют нейтрализовать дефекты, скорректировать биохимию клеток или даже заместить поврежденные фрагменты генома. Этот подход выводит медицину на качественно иной уровень понимания человеческого организма и открывает перед нами новую эру медицины. И очень важно, чтобы Россия стала лидером этого направления.Недавно состоялось открытие биотехнологического центра в Мордовском государственном университете, который обладает сильным научным потенциалом и квалифицированными кадрами. Подобные центры позволят российским ученым воплощать идеи на родине, снижая зависимость от зарубежных лабораторий и нивелируя риски. Государственная принадлежность университета гарантирует отсутствие конфликтов интересов фармкомпаний, каждая из которых может на равных условиях проводить исследования и тестировать гипотезы. Движение в этом направлении будет способствовать превращению России в лидера мировой фармацевтики. Никого не удивляет, что у нас сильнейшая математическая и компьютерная мысль, лучшая атомная энергетика. Надо привыкать к тому, что и российские лекарства могут быть самыми передовыми в мире.– "Промомед" умеет удивлять. Недавно вы смогли удивить даже фондовый рынок, выпустив облигации с купоном, привязанным к динамике акций. Намекните, какие еще сюрпризы вы готовитесь преподнести?– Когда стоит задача вывести российскую фарминдустрию и биотех в мировые лидеры, поддержка инвестиционного сообщества имеет огромное значение. В условиях высокой процентной ставки, когда многие инвестиции могли быть заморожены, именно поддержка частного капитала дала нам возможность идти вперед. И нам, как инновационной компании, удалось предложить рынку такую конструкцию ценной бумаги, где инвестор гарантированно не может потерять деньги, но может заработать вместе с ростом акций.Но наша основная деятельность – делать лекарства. До 2030 года у нас есть ясный план вывода на рынок препаратов для людей. Одновременно мы начали решать проблему замещения ветеринарных препаратов, что сегодня крайне актуально для животноводства и владельцев домашних питомцев. Мы оперативно сформировали отдельное направление, создав дочернюю компанию "Промомед – Здоровье Животных". Уже зарегистрирован первый продукт – современный эффективный антибиотик, а впереди еще десятки препаратов, призванных восполнить дефицит лекарств для животных. Новое подразделение позволит существенно снизить зависимость от импорта, а также минимизировать риски, связанные с сомнительным качеством препаратов, получаемых путем параллельного импорта. Мы намерены обеспечить полный цикл производства, большие объемы и доступность продукции для поддержания здоровья животных.– Есть ли международный интерес к разработкам "Промомеда"? Что именно интересует зарубежных партнеров?– Мы видим очень высокий спрос на наши препараты, особенно из инновационного сегмента. Экспортные продажи за последний год выросли больше, чем вдвое, что заставило нас существенно расширить экспортную дирекцию, набрав еще больше сильных профессионалов. Помимо стран СНГ, куда мы считаем своим долгом поставлять хорошие препараты, огромный интерес проявляют страны дальнего зарубежья: Восточной Азии, Персидского залива и другие. В ходе Петербургского международного экономического форума нами подписан трехсторонний меморандум с Мордовским государственным университетом и бахрейнской группой компаний "Рияда". Соглашение нацелено на совместную организацию производства лекарств, создание хаба для исследований и разработок, подготовку научных и производственных кадров и обеспечение поставок жизненно важных препаратов в дистрибьюторскую сеть группы компаний "Рияда", охватывающую целый ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.В мире сегодня существует дефицит антибиотиков, и многие страны активно переходят на российские препараты. Важнейшей задачей становится борьба с инфекциями, в частности вирусом Чикунгунья, единственным способом лечения которого является индукция интерферонов человека. Эффективное решение уже есть – это наш российский препарат на основе РНК, стимулирующий выработку всех классов интерферонов.В России сегодня существуют лучшие препараты и лучшие практики. Примером может служить наша группа препаратов для метаболического здоровья, которая имеет уникальную чистоту. Туда входят исключительно действующее вещество и раствор, без консервантов вроде бензилового спирта или фенола, используемых даже в Европе и имеющих потенциальные побочные эффекты. Высокая стоимость аналогичных американских препаратов (1500 долларов) при сравнении с доступной ценой российского аналога (менее 10 тысяч рублей), формирует мощный стимул для глобального интереса к российскому продукту. По мере выхода на рынок последующих поколений инновационных препаратов экспортный потенциал компании будет значительно возрастать, укрепляя позиции России как ведущего игрока на международном рынке фармакологии.– Есть ли у "Промомеда" представительства в других странах?– Есть представительства во Вьетнаме, Узбекистане, ведется работа в одном из государств Персидского залива и в Юго-Восточной Азии. Наша усиленная экспортная дирекция открывает форпосты в ключевых для нас регионах, где ведется большая работа по регистрации препаратов, формированию досье на национальных языках, адаптации информационных систем. Локальные представители играют решающую роль в налаживании связей с местными регуляторами, предоставляя подробную информацию о клинических испытаниях, качестве и безопасности препаратов. В ряде случаев возникает необходимость включения национальной выборки пациентов в исследования. Это большая и сложная работа, которая закрепляет позиций компании как надежного поставщика качественных лекарственных средств.– Сейчас в России все говорят про дефицит рабочей силы. Не планируете ли выносить производство в другие страны?– Сейчас мы активно развиваем производственную инфраструктуру в России, параллельно решая проблему нехватки кадров. Важно создавать условия, мотивирующие сотрудников не только финансово, но и эмоционально. Работа над созданием инновационных препаратов, направленная на улучшение здоровья, спасение жизни людей, является мощным фактором привлекательности для молодых ученых и исследователей. Мы тесно сотрудничаем с ведущими вузами, внедряя систему грантов и стипендиальных выплат, организуя обучение на совместных кафедрах и принимая студентов на практику. Это помогает готовить будущих специалистов, обладающих необходимыми компетенциями.Что касается открытия производства за рубежом, то это вопрос зависит от ряда обстоятельств, связанных с медицинскими стандартами, экономическими условиями и политическими аспектами отдельных государств. Некоторые страны требуют определенной степени локализаций процессов производства, что влияет на принятие решений относительно размещения заводов и передачи технологий. Стратегически нашим основным ресурсом остается внутренний потенциал России: ученые, опытные специалисты, талантливые выпускники вузов, собственные технологии и ИТ-решения. Мы являемся частью большой страны и ощущаем ее поддержку: здесь мы родились – здесь нам и расти, и создавать новые возможности для всех нас.

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Петр Белый: «Надо привыкать, что в России делают лучшие лекарства» Петр Белый: «Надо привыкать, что в России делают лучшие лекарства» 2025-07-03T11:25 true PT31M26S

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россия, персидский залив, ближний восток, промомед, мордовский государственный университет, сбер, интервью, видео