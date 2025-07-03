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Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 03.07.2025
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил комиссию в ПВР, о котором СМИ писали, что там вынужденно покинувшие свои дома пенсионеры и инвалиды РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:08:00+03:00
2025-07-03T23:08:00+03:00
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КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил комиссию в ПВР, о котором СМИ писали, что там вынужденно покинувшие свои дома пенсионеры и инвалиды терпят жестокое обращение, по словам главы региона, изложенные в публикациях факты не подтвердились. Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из ПВР в Поныровском районе вынужденные переселенцы из приграничья Курской области жалуются на чесотку, отсутствие лекарств и жестокое обращение персонала. "Прочитал в СМИ, что в ПВР в Понырях переселенцы живут в ужасающих условиях и терпят жестокое отношение персонала. Поскольку нахожусь сегодня в Москве, направил на место комиссию: врио министров здравоохранения, соцобеспечения, представителей комитета регбезопасности. Вместе с ними туда выехали уполномоченный по правам человека и сотрудники прокуратуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что пункт временного размещения был открыт осенью 2024 года на базе Поныровского ФОК. "Круглосуточно за жителями ухаживают сотрудники Ширковского дома социального обслуживания и комплексного центра Поныровского района. Они обеспечены всем необходимым, включая сезонную одежду и обувь. Столичные медики оказывают им психологическую и медицинскую помощь. ПВР оборудован системой видеонаблюдения — факт издевательства над стариками со стороны охранниками не установлен", - добавил он. Также, по словам Хинштейна, представители комиссии лично беседовали с жителями ПВР, которые изложенные в публикациях факты не подтвердили.
https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005464664.html
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происшествия, здоровье - общество, курская область, москва, александр хинштейн
Происшествия, Здоровье - Общество, Курская область, Москва, Александр Хинштейн
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области
Хинштейн направил комиссию в ПВР, где переселенцы якобы живут в ужасных условиях
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил комиссию в ПВР, о котором СМИ писали, что там вынужденно покинувшие свои дома пенсионеры и инвалиды терпят жестокое обращение, по словам главы региона, изложенные в публикациях факты не подтвердились.
Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из ПВР в Поныровском районе вынужденные переселенцы из приграничья Курской области
жалуются на чесотку, отсутствие лекарств и жестокое обращение персонала.
"Прочитал в СМИ, что в ПВР в Понырях переселенцы живут в ужасающих условиях и терпят жестокое отношение персонала. Поскольку нахожусь сегодня в Москве
, направил на место комиссию: врио министров здравоохранения, соцобеспечения, представителей комитета регбезопасности. Вместе с ними туда выехали уполномоченный по правам человека и сотрудники прокуратуры", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пункт временного размещения был открыт осенью 2024 года на базе Поныровского ФОК.
"Круглосуточно за жителями ухаживают сотрудники Ширковского дома социального обслуживания и комплексного центра Поныровского района. Они обеспечены всем необходимым, включая сезонную одежду и обувь. Столичные медики оказывают им психологическую и медицинскую помощь. ПВР оборудован системой видеонаблюдения — факт издевательства над стариками со стороны охранниками не установлен", - добавил он.
Также, по словам Хинштейна, представители комиссии лично беседовали с жителями ПВР, которые изложенные в публикациях факты не подтвердили.