Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kursk-2027066376.html
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области - РИА Новости, 03.07.2025
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил комиссию в ПВР, о котором СМИ писали, что там вынужденно покинувшие свои дома пенсионеры и инвалиды РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:08:00+03:00
2025-07-03T23:08:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
курская область
москва
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91014/54/910145457_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_db6d5e843ef873561abcb69e6c520516.jpg
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил комиссию в ПВР, о котором СМИ писали, что там вынужденно покинувшие свои дома пенсионеры и инвалиды терпят жестокое обращение, по словам главы региона, изложенные в публикациях факты не подтвердились. Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из ПВР в Поныровском районе вынужденные переселенцы из приграничья Курской области жалуются на чесотку, отсутствие лекарств и жестокое обращение персонала. "Прочитал в СМИ, что в ПВР в Понырях переселенцы живут в ужасающих условиях и терпят жестокое отношение персонала. Поскольку нахожусь сегодня в Москве, направил на место комиссию: врио министров здравоохранения, соцобеспечения, представителей комитета регбезопасности. Вместе с ними туда выехали уполномоченный по правам человека и сотрудники прокуратуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что пункт временного размещения был открыт осенью 2024 года на базе Поныровского ФОК. "Круглосуточно за жителями ухаживают сотрудники Ширковского дома социального обслуживания и комплексного центра Поныровского района. Они обеспечены всем необходимым, включая сезонную одежду и обувь. Столичные медики оказывают им психологическую и медицинскую помощь. ПВР оборудован системой видеонаблюдения — факт издевательства над стариками со стороны охранниками не установлен", - добавил он. Также, по словам Хинштейна, представители комиссии лично беседовали с жителями ПВР, которые изложенные в публикациях факты не подтвердили.
https://ria.ru/20250317/khinshteyn-2005464664.html
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91014/54/910145457_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0bc4f8acf6196b29ba60ae9c3ec8f0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, курская область, москва, александр хинштейн
Происшествия, Здоровье - Общество, Курская область, Москва, Александр Хинштейн
Хинштейн направил комиссию в ПВР в Курской области

Хинштейн направил комиссию в ПВР, где переселенцы якобы живут в ужасных условиях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн направил комиссию в ПВР, о котором СМИ писали, что там вынужденно покинувшие свои дома пенсионеры и инвалиды терпят жестокое обращение, по словам главы региона, изложенные в публикациях факты не подтвердились.
Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из ПВР в Поныровском районе вынужденные переселенцы из приграничья Курской области жалуются на чесотку, отсутствие лекарств и жестокое обращение персонала.
"Прочитал в СМИ, что в ПВР в Понырях переселенцы живут в ужасающих условиях и терпят жестокое отношение персонала. Поскольку нахожусь сегодня в Москве, направил на место комиссию: врио министров здравоохранения, соцобеспечения, представителей комитета регбезопасности. Вместе с ними туда выехали уполномоченный по правам человека и сотрудники прокуратуры", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пункт временного размещения был открыт осенью 2024 года на базе Поныровского ФОК.
"Круглосуточно за жителями ухаживают сотрудники Ширковского дома социального обслуживания и комплексного центра Поныровского района. Они обеспечены всем необходимым, включая сезонную одежду и обувь. Столичные медики оказывают им психологическую и медицинскую помощь. ПВР оборудован системой видеонаблюдения — факт издевательства над стариками со стороны охранниками не установлен", - добавил он.
Также, по словам Хинштейна, представители комиссии лично беседовали с жителями ПВР, которые изложенные в публикациях факты не подтвердили.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района за пассивность в работе
17 марта, 12:21
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКурская областьМоскваАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала