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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность, а также опасность атаки БПЛА объявлены на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:48:00+03:00
2025-07-03T11:48:00+03:00
2025-07-03T11:49:00+03:00
курская область
безопасность
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КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность, а также опасность атаки БПЛА объявлены на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. На фоне ракетной опасности в регионе также была объявлена опасность атаки БПЛА. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщили в оперштабе региона.
https://ria.ru/20250703/bpla-2026865886.html
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курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная и беспилотная опасность объявлена в Курской области