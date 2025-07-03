https://ria.ru/20250703/krokus-2026841763.html

Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года

Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года - РИА Новости, 03.07.2025

Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года

Исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовились к нему с июня 2023 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T00:06:00+03:00

2025-07-03T00:06:00+03:00

2025-07-03T10:42:00+03:00

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

светлана петренко

александр бастрыкин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовились к нему с июня 2023 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила РИА Новости, что подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала из-за рубежа, где она проходила подготовку. "В период с 01.06.2023 по 22.03.2024 Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.З. прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики. Получили навыки обращения с огнестрельным оружием. Обучение включало в том числе приобретение знаний, умений и навыков, психологическую подготовку, изучение способов совершения террористического акта, правил обращения с различным оружием, взрывными устройствами, отравляющими веществами, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, которые в дальнейшем использовались ими при применении в ходе совершения террористического акта", — указано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, 147 человек погибли.

https://ria.ru/20250701/krokus-2026529479.html

https://ria.ru/20250701/delo-2026530842.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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россия, красногорск, московская область (подмосковье), светлана петренко, александр бастрыкин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл