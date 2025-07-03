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Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года - РИА Новости, 03.07.2025
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00:06 03.07.2025 (обновлено: 10:42 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/krokus-2026841763.html
Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года
Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года - РИА Новости, 03.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года
Исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовились к нему с июня 2023 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T00:06:00+03:00
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россия
красногорск
московская область (подмосковье)
светлана петренко
александр бастрыкин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовились к нему с июня 2023 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила РИА Новости, что подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала из-за рубежа, где она проходила подготовку. "В период с 01.06.2023 по 22.03.2024 Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.З. прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики. Получили навыки обращения с огнестрельным оружием. Обучение включало в том числе приобретение знаний, умений и навыков, психологическую подготовку, изучение способов совершения террористического акта, правил обращения с различным оружием, взрывными устройствами, отравляющими веществами, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, которые в дальнейшем использовались ими при применении в ходе совершения террористического акта", — указано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, 147 человек погибли.
https://ria.ru/20250701/krokus-2026529479.html
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россия
красногорск
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россия, красногорск, московская область (подмосковье), светлана петренко, александр бастрыкин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с 2023 года

Исполнители теракта в "Крокусе" готовились к нему с июня 2023 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холл" в Басманном районном суде Москвы
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холл" в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" готовились к нему с июня 2023 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила РИА Новости, что подготовка к теракту в "Крокусе" началась за несколько месяцев, часть фигурантов приехала из-за рубежа, где она проходила подготовку.
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"В период с 01.06.2023 по 22.03.2024 Фаридуни Ш., Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б. и Файзов М.З. прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики. Получили навыки обращения с огнестрельным оружием. Обучение включало в том числе приобретение знаний, умений и навыков, психологическую подготовку, изучение способов совершения террористического акта, правил обращения с различным оружием, взрывными устройствами, отравляющими веществами, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, которые в дальнейшем использовались ими при применении в ходе совершения террористического акта", — указано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Три человека числятся без вести пропавшими после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, 147 человек погибли.
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РоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Светлана ПетренкоАлександр БастрыкинКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити Холл
 
 
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