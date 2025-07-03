https://ria.ru/20250703/kredity-2026940091.html

Число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила Набиуллина

Число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.07.2025

Число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила Набиуллина

ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:28:00+03:00

2025-07-03T14:28:00+03:00

2025-07-03T14:28:00+03:00

экономика

ипотека

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. ЦБ РФ видит, что число заявок на реструктуризацию кредитов снижается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Для того чтобы не реализовались кредитные риски, мы дали возможность банкам без необходимости создания резервов реструктурировать кредиты, но только по тем кредитам, где мы видим абсолютно объективное восстановление нормального обслуживания кредитов, после того как ставки начнут снижаться", - сказала она на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ. "Банки этим пользовались, но мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20250702/bankrotstvo-1600141843.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)