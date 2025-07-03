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В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки - РИА Новости, 03.07.2025
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Хорошие новости
 
09:41 03.07.2025 (обновлено: 10:50 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/kotenok-2026871164.html
В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки
В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки - РИА Новости, 03.07.2025
В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки
Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:41:00+03:00
2025-07-03T10:50:00+03:00
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
еврейская автономная область
россия
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство. "Сотрудники МЧС России оперативно прибыли к месту ЧП. Спасатель первого класса Вячеслав Якименко, проявив профессионализм и заботу, поднялся по автолестнице и бережно снял котенка с дерева", — говорится в сообщении. Местные жители заметили малыша, который забрался на тополь на высоту третьего этажа. Как сообщают очевидцы, маленькое животное громко мяукало, а вокруг него кружили сороки, которые его атаковали. Спасенного кота забрали к себе жильцы дома напротив.
https://ria.ru/20240408/kotenok-1938667788.html
еврейская автономная область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еврейская автономная область, россия, общество
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Еврейская автономная область, Россия, Общество
В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки

МЧС: в Еврейской автономной области котенка спасли от нападения сорок

© МЧСЕАО/TelegramСотрудники МЧС России спасли котенка от нападения сорок в Еврейской автономной области
Сотрудники МЧС России спасли котенка от нападения сорок в Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© МЧСЕАО/Telegram
Сотрудники МЧС России спасли котенка от нападения сорок в Еврейской автономной области
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство.
"Сотрудники МЧС России оперативно прибыли к месту ЧП. Спасатель первого класса Вячеслав Якименко, проявив профессионализм и заботу, поднялся по автолестнице и бережно снял котенка с дерева", — говорится в сообщении.
Местные жители заметили малыша, который забрался на тополь на высоту третьего этажа. Как сообщают очевидцы, маленькое животное громко мяукало, а вокруг него кружили сороки, которые его атаковали. Спасенного кота забрали к себе жильцы дома напротив.
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