https://ria.ru/20250703/kotenok-2026871164.html

В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки

В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки - РИА Новости, 03.07.2025

В ЕАО спасли котенка, на которого напали сороки

Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:41:00+03:00

2025-07-03T09:41:00+03:00

2025-07-03T10:50:00+03:00

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

еврейская автономная область

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Котенок, который подвергся нападению сорок на дереве в Еврейской автономной области, спасен сотрудниками МЧС по региону, сообщает ведомство. "Сотрудники МЧС России оперативно прибыли к месту ЧП. Спасатель первого класса Вячеслав Якименко, проявив профессионализм и заботу, поднялся по автолестнице и бережно снял котенка с дерева", — говорится в сообщении. Местные жители заметили малыша, который забрался на тополь на высоту третьего этажа. Как сообщают очевидцы, маленькое животное громко мяукало, а вокруг него кружили сороки, которые его атаковали. Спасенного кота забрали к себе жильцы дома напротив.

https://ria.ru/20240408/kotenok-1938667788.html

еврейская автономная область

россия

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еврейская автономная область, россия, общество