https://ria.ru/20250703/kosmos-2027065073.html

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" вывели на орбиту

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" вывели на орбиту - РИА Новости, 03.07.2025

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" вывели на орбиту

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" выведен на орбиту и отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а", которая запустила его в четверг с космодрома... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:53:00+03:00

2025-07-03T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" выведен на орбиту и отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а", которая запустила его в четверг с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Ракета с кораблем стартовала в 22.32 мск 3 июля. Полет корабля к станции продлится более двух суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 0.28 мск 6 июля. Всего орбитальная миссия грузовика рассчитана на 167 суток. "Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов - топливо для ее дозаправки, азот для пополнения атмосферы МКС, питьевую воду, продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа. Также корабль доставит аппаратуру и расходные материалы для дооснащения и ремонта станции, экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация". Сейчас в составе станции два российских космических корабля. К модулю "Звезда" со 2 марта пристыкован "Прогресс МС-30", а к узловому модулю "Причал" - пилотируемый "Союз МС-27", который 8 апреля доставил на МКС российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого с американским астронавтом Джонни Кимом.

https://ria.ru/20250618/roskosmos-2023678897.html

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байконур (город), роскосмос, мираж, происшествия