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Госкомиссия допустила к запуску ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом" - РИА Новости, 03.07.2025
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19:13 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kosmos-2027033871.html
Госкомиссия допустила к запуску ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом"
Госкомиссия допустила к запуску ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом" - РИА Новости, 03.07.2025
Госкомиссия допустила к запуску ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом"
Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Союз-2.1а", которая отправит на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-31", к заправке и запуску, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T19:13:00+03:00
2025-07-03T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Союз-2.1а", которая отправит на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-31", к заправке и запуску, сообщил в четверг "Роскосмос". "Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31", - говорится в сообщении. Старт ракеты "Союз-2.1а", которая выведет "Прогресс" на орбиту, намечен на 22.32 мск с космодрома Байконур. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется в 0.28 мск 6 июля. Космическая миссия корабля продлится 167 суток. "Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа. Кроме того, в корабль загружены аппаратура и расходные материалы для дооснащения и ремонта станции, а также экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация".
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байконур (город), роскосмос, мираж, в мире, космос - риа наука
Байконур (город), Роскосмос, Мираж, В мире, Космос - РИА Наука
Госкомиссия допустила к запуску ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом"

Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и запуску ракеты "Союз-2.1а"

© Фото : NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Союз-2.1а", которая отправит на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-31", к заправке и запуску, сообщил в четверг "Роскосмос".
"Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31", - говорится в сообщении.
Старт ракеты "Союз-2.1а", которая выведет "Прогресс" на орбиту, намечен на 22.32 мск с космодрома Байконур. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется в 0.28 мск 6 июля. Космическая миссия корабля продлится 167 суток.
"Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.
Кроме того, в корабль загружены аппаратура и расходные материалы для дооснащения и ремонта станции, а также экспериментов "Импульс", "Мираж", "Фуллерен", "Биополимер", "Виртуал", "Спланх", "Биодеградация", "Орбита-МГ" и "Сепарация".
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