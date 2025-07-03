https://ria.ru/20250703/koreya-2026854881.html

Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР

Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР - РИА Новости, 03.07.2025

Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции по случаю 30 дней со старта работы новой администрации заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР, РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:20:00+03:00

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кндр (северная корея)

южная корея

ли чжэ мен

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СЕУЛ, 3 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции по случаю 30 дней со старта работы новой администрации заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР, приведя в пример недавнюю остановку и Югом, и Севером пропагандистского вещания на межкорейской границе, передает корреспондент РИА Новости. "Мир — это непременное условие безопасности и счастья народа. Как показал пример с прекращением пропагандистских трансляций в ответ на наш превентивный шаг, "добродетельный круг" возможен", - заявил Ли Чжэ Мён. КНДР 12 июня приостановила пропагандистские трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее. Сообщалось, что южнокорейские военные приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР по приказу президента в рамках выполнения предвыборного обещания Ли Чжэ Мёна. Президент отметил, что хотя были сомнения в том, как отреагирует КНДР, реакция превзошла его ожидания. "Конечно, мы сделали это, уверенные, что будет ответ, и реакция действительно последовала очень быстро — даже быстрее, чем я ожидал. Это превзошло мои ожидания. Так, шаг за шагом, напряжённость будет снижаться", - пояснил Ли Чжэ Мён.

https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html

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кндр (северная корея)

южная корея

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кндр (северная корея), южная корея, ли чжэ мен, в мире