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Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР
Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР - РИА Новости, 03.07.2025
Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции по случаю 30 дней со старта работы новой администрации заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР, РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:20:00+03:00
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СЕУЛ, 3 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции по случаю 30 дней со старта работы новой администрации заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР, приведя в пример недавнюю остановку и Югом, и Севером пропагандистского вещания на межкорейской границе, передает корреспондент РИА Новости. "Мир — это непременное условие безопасности и счастья народа. Как показал пример с прекращением пропагандистских трансляций в ответ на наш превентивный шаг, "добродетельный круг" возможен", - заявил Ли Чжэ Мён. КНДР 12 июня приостановила пропагандистские трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее. Сообщалось, что южнокорейские военные приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР по приказу президента в рамках выполнения предвыборного обещания Ли Чжэ Мёна. Президент отметил, что хотя были сомнения в том, как отреагирует КНДР, реакция превзошла его ожидания. "Конечно, мы сделали это, уверенные, что будет ответ, и реакция действительно последовала очень быстро — даже быстрее, чем я ожидал. Это превзошло мои ожидания. Так, шаг за шагом, напряжённость будет снижаться", - пояснил Ли Чжэ Мён.
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кндр (северная корея), южная корея, ли чжэ мен, в мире
КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ли Чжэ Мен, В мире
Лидер Южной Кореи заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР
Лидер Юнжой Кореи Ли Чжэ Мен заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР
СЕУЛ, 3 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции по случаю 30 дней со старта работы новой администрации заявил о возможности прогресса в отношениях с КНДР, приведя в пример недавнюю остановку и Югом, и Севером пропагандистского вещания на межкорейской границе, передает корреспондент РИА Новости.
"Мир — это непременное условие безопасности и счастья народа. Как показал пример с прекращением пропагандистских трансляций в ответ на наш превентивный шаг, "добродетельный круг" возможен", - заявил Ли Чжэ Мён
.
КНДР
12 июня приостановила пропагандистские трансляции на границе с Южной Кореей
в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания днем ранее.
Сообщалось, что южнокорейские военные приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР по приказу президента в рамках выполнения предвыборного обещания Ли Чжэ Мёна.
Президент отметил, что хотя были сомнения в том, как отреагирует КНДР, реакция превзошла его ожидания.
"Конечно, мы сделали это, уверенные, что будет ответ, и реакция действительно последовала очень быстро — даже быстрее, чем я ожидал. Это превзошло мои ожидания. Так, шаг за шагом, напряжённость будет снижаться", - пояснил Ли Чжэ Мён.