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В Южной Корее пять человек погибли из-за экстремальной жары

В Южной Корее пять человек погибли из-за экстремальной жары - РИА Новости, 03.07.2025

В Южной Корее пять человек погибли из-за экстремальной жары

Пять человек погибли из-за экстремальной жары с начала лета в Южной Корее, более 600 обратились в больницы с симптомами теплового удара, передает агентство... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:26:00+03:00

2025-07-03T18:26:00+03:00

2025-07-03T18:26:00+03:00

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южная корея

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пять человек погибли из-за экстремальной жары с начала лета в Южной Корее, более 600 обратились в больницы с симптомами теплового удара, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Экстремальная жара сохраняется по всей Южной Корее, накрыв страну на месяц раньше ожидаемого срока. Ежедневная средняя температура достигла 35 градусов. "В четверг было зафиксировано две смерти, вызванных тепловым ударом, за медицинской помощью с недомоганиями в больницу обратились в общей сложности 100 человек" - говорится в сообщении KDCA. По данным агентства, c начала июня число погибших достигло пяти, 633 пострадали от тепловых ударов. C 28 июня в больницы ежедневно обращались в среднем около 50 человек с симптомами теплового истощения, солнечного удара и судорог, передает Рёнхап. Большинству удается избежать серьезных последствий. Среди обратившихся больше всего тех, чья работа связана с физическим трудом, а 77,4% всех пострадавших - мужчины.

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в мире, южная корея