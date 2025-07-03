Комитет Демпартии США отказался покрывать судебные издержки сына Байдена
WSJ: комитет Демпартии США отказался покрывать судебные издержки сына Байдена
© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии (DNC) США отказался покрывать судебные издержки сына экс-президента Хантера Байдена, несмотря на аналогичную практику в отношении юридических дел самого Джо Байдена, следует из книги "2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку", выдержки из которой публикует в четверг газета Wall Street Journal.
Как сообщает издание, Хантер Байден узнал, что Комитет Демпартии США покрывает юридические расходы его отца и бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена, связанные с расследованием о ненадлежащем обращении с секретными документами, которое проводил спецпрокурор Роберт Хёр.
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"Хантер задал вопрос, почему Комитет не может оплачивать и его судебные издержки. Юристы пришли к выводу, что президент не должен участвовать в сборе средств для сына, а Комитет не может оправдать оплату счетов Хантера", - следует из материала газеты.
По данным издания, у семьи Байденов возникли трудности с оплатой услуг дорогостоящих адвокатов Хантера, что вызвало опасения, что известный юрист Аббе Лоуэлл может отказаться от его защиты в суде, если его счета не будут своевременно оплачены.
В январе Белый дом, незадолго до инаугурации нового президента Трампа, сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Байден также помиловал своего сына Хантера, предоставил превентивные помилования ряду членов своей семьи, экс-главе объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, бывшему главному инфекционисту США Энтони Фаучи.
Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки
2 декабря 2024, 03:34