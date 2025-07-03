https://ria.ru/20250703/knr-2026942100.html

Бут планирует привозить в Китай выставки художников из России

Бут планирует привозить в Китай выставки художников из России - РИА Новости, 03.07.2025

Бут планирует привозить в Китай выставки художников из России

Российский предприниматель, депутат и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут заявил в четверг, что планирует привозить в Китай выставки... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:37:00+03:00

2025-07-03T14:37:00+03:00

2025-07-03T14:47:00+03:00

китай

россия

пекин

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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Российский предприниматель, депутат и амбассадор российско-китайского культурного диалога Виктор Бут заявил в четверг, что планирует привозить в Китай выставки художников из РФ в рамках своего проекта "Русские сезоны". "Мы хотим, чтобы этот проект, который мы начинаем в перекрёстный год культуры России и Китая, стал еще одним кирпичиком в строительстве крупных и действительно дружественных связей между нашими народами", - заявил Бут на открытии своей выставки в Пекине. Он отметил, что Россия и Китай успешно развивают экономические и политические связи, поэтому крайне важно, чтобы и культурные связи соответствовали уровню этих отношений. "В нашем проекте мы хотим познакомить китайскую публику с работами самобытных авторов из России, поэтому моей выставкой мы начинаем этот проект, но дальше планируем привозить и показывать в Китае еще и другие выставки", - добавил он. Бут рассказал РИА Новости, что в выставках будут участвовать художники с самым разным бэкграундом, а также фотографы. "Это будут выставки по всему миру... Мы сейчас работаем, не хотим преждевременно говорить, потому что очень сложно, необходимо решить многие вопросы", - заявил Бут на просьбу рассказать о том, кто из художников примет участие в проекте. Художественная выставка Виктора Бута "Берег мой тонкой линией" в рамках проекта проект "Русские сезоны" открылась в четверг Пекине и продлится до 8 июля. На выставке представлены более 50 художественных работ, созданных за годы пребывания в американских тюрьмах, а также патриотические плакаты, созданные из газетных вырезок и личные вещи Бута, которыми он пользовался, находясь в заключении в США, в том числе книги, учебники иностранных языков, письма поддержки от граждан России и других стран, включая и США, и даже образцы продуктов из тюремного магазина и другие интересные предметы быта. Как отметили организаторы, в эпоху усиления взаимного тяготения двух культур - русской и китайской - "Русские сезоны" Виктора Бута в Китае — это шанс взглянуть на мир глазами русского человека и попробовать окунуться в космос русской души, тем самым наладить доверительную смысловую коммуникацию.

https://ria.ru/20250703/but-2026863780.html

https://ria.ru/20250703/but-2026872910.html

китай

россия

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китай, россия, пекин, виктор бут, в мире