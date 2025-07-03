https://ria.ru/20250703/kitay-2026858036.html

Ван И заявил, что из Китая никогда не исходили вызовы Европе

Ван И заявил, что из Китая никогда не исходили вызовы Европе - РИА Новости, 03.07.2025

Ван И заявил, что из Китая никогда не исходили вызовы Европе

Европа в настоящее время сталкивается с различными вызовами, но ни один из них не исходил от Китая ни в прошлом, ни в настоящем и не будет в будущем, заявил... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:27:00+03:00

2025-07-03T06:27:00+03:00

2025-07-03T10:20:00+03:00

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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Европа в настоящее время сталкивается с различными вызовами, но ни один из них не исходил от Китая ни в прошлом, ни в настоящем и не будет в будущем, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. МИД КНР в четверг сообщил, что Ван И и Каллас 2 июля провели в Брюсселе 13-й раунд стратегического диалога Китай-ЕС на высоком уровне. "У Китая и Европы нет фундаментального конфликта интересов, они разделяют обширные общие интересы. Обе стороны поддерживают многосторонность и открытое сотрудничество, центральную роль ООН и демократизацию международных отношений, а также настаивают на разрешении споров мирным путем посредством диалога", - заявил Ван И. Он отметил, что "у Китая и Европы разная история, культура и ценности, нельзя считать друг друга противниками только из-за различий, и мы не должны стремиться к конфронтации только из-за разногласий". "Европа в настоящее время сталкивается с различными вызовами, но ни один из них не исходил от Китая ни в прошлом, ни в настоящем и не будет в будущем", - заявил министр. МИД КНР указывает, что помимо прочего, стороны "обменялись мнениями по украинскому кризису, израильско-палестинскому конфликту, иранской ядерной проблеме и другим вопросам".

https://ria.ru/20250703/kitay-2026856225.html

https://ria.ru/20250703/kitay-2026856386.html

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в мире, китай, европа, брюссель, ван и (политик), евросоюз, оон