https://ria.ru/20250703/kitay-2026856386.html

В Китае заявили, что экономическая глобализация необратима

В Китае заявили, что экономическая глобализация необратима - РИА Новости, 03.07.2025

В Китае заявили, что экономическая глобализация необратима

Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:54:00+03:00

2025-07-03T05:54:00+03:00

2025-07-03T05:54:00+03:00

китай

хань чжэн

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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Необходимо придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация — необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum). Он подчеркнул, что "углубление взаимосвязанности между странами и взаимовыгодное сотрудничество — единственный способ достичь общего процветания, а также прочная гарантия прочного мира во всем мире". "Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран", - добавил Хань Чжэн. По его словам, перед лицом препятствий, с которыми сталкивается экономическая глобализация, необходимо совместно поддерживать многостороннюю торговую систему, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, содействовать росту мировой экономики.

https://ria.ru/20250617/mid-2023293425.html

https://ria.ru/20250625/putin-2025427856.html

китай

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китай, хань чжэн