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Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн
Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн - РИА Новости, 03.07.2025
Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн
Человечество должно помнить болезненные уроки двух мировых войн XX века и черпать мудрость из истории, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T05:52:00+03:00
2025-07-03T05:52:00+03:00
2025-07-03T05:52:00+03:00
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Человечество должно помнить болезненные уроки двух мировых войн XX века и черпать мудрость из истории, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Две мировые войны в прошлом веке принесли беспрецедентные бедствия народам всех стран. Человечество должно помнить болезненные уроки войны и лучше черпать мудрость и силу из истории", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum). По его словам, "военная сила — неверный способ разрешения международных споров, она только обостряет ненависть и противоречия". Он отметил, что "человечество не может вернуться к "закону джунглей", где побеждает сильнейший, и не может позволить гегемонии, которая признает только себя, восторжествовать". "Перед лицом хаоса и потрясений в мире все стороны должны нести общую ответственность, твердо защищать авторитет Организации Объединенных Наций, решительно защищать международную систему с центральной ролью ООН, твердо защищать международный порядок, основанный на международном праве, а также основные нормы международных отношений", - указал он.
https://ria.ru/20250506/naselenie-2015219617.html
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в мире, китай, хань чжэн, оон
В мире, Китай, Хань Чжэн, ООН
Китай призвал человечество помнить уроки двух мировых войн
Зампред КНР Хань Чжэн: человечество должно помнить уроки двух мировых войн