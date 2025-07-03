https://ria.ru/20250703/kinolog-2026858772.html
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России - РИА Новости, 03.07.2025
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России
Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:38:00+03:00
2025-07-03T06:38:00+03:00
2025-07-03T06:38:00+03:00
россия
москва
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953748656_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b693f70d0dc93e4fb9381fd222119bb2.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по подготовке питомцев к выставкам и ветеринаров - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Авито Услуги", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В первом полугодии спрос на услуги кинологов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на услуги хендлеров (специалистов, профессионально подготавливающих и представляющих собак на выставках) - на 18%. Схожая динамика отмечается и в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 18%, а количество размещённых объявлений от специалистов - на 16%", - говорится в исследовании, основанном на внутренней аналитике платформы. Также отмечается, что в 2025 году выросло количество самих вакансий для специалистов по работе с домашними животными. Так, например, количество предложений для зоонянь увеличилось почти в 3 раза, а грумеров - в 1,5 раза. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в 2 раза чаще. По данным исследования, в Москве чаще всего ищут ветеринарных врачей, а в Тюмени - поваров для животных. Вместе с тем в Кемеровской области наиболее востребованы грумеры, а в Иркутской - операторы на линию производства корма.
https://ria.ru/20250608/kinolog-2021583130.html
https://ria.ru/20250525/kinolog-2018929823.html
россия
москва
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953748656_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_53d1c232d911cf1e76d82d337c78f758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, тюмень
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России
Спрос на услуги кинологов в России в I полугодии вырос более чем на четверть
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по подготовке питомцев к выставкам и ветеринаров - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Авито Услуги", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В первом полугодии спрос на услуги кинологов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на услуги хендлеров (специалистов, профессионально подготавливающих и представляющих собак на выставках) - на 18%. Схожая динамика отмечается и в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 18%, а количество размещённых объявлений от специалистов - на 16%", - говорится в исследовании, основанном на внутренней аналитике платформы.
Также отмечается, что в 2025 году выросло количество самих вакансий для специалистов по работе с домашними животными. Так, например, количество предложений для зоонянь увеличилось почти в 3 раза, а грумеров - в 1,5 раза. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в 2 раза чаще.
По данным исследования, в Москве
чаще всего ищут ветеринарных врачей, а в Тюмени
- поваров для животных. Вместе с тем в Кемеровской области
наиболее востребованы грумеры, а в Иркутской - операторы на линию производства корма.