https://ria.ru/20250703/kinolog-2026858772.html

Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России

Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России - РИА Новости, 03.07.2025

Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России

Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:38:00+03:00

2025-07-03T06:38:00+03:00

2025-07-03T06:38:00+03:00

россия

москва

тюмень

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по подготовке питомцев к выставкам и ветеринаров - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Авито Услуги", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В первом полугодии спрос на услуги кинологов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на услуги хендлеров (специалистов, профессионально подготавливающих и представляющих собак на выставках) - на 18%. Схожая динамика отмечается и в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 18%, а количество размещённых объявлений от специалистов - на 16%", - говорится в исследовании, основанном на внутренней аналитике платформы. Также отмечается, что в 2025 году выросло количество самих вакансий для специалистов по работе с домашними животными. Так, например, количество предложений для зоонянь увеличилось почти в 3 раза, а грумеров - в 1,5 раза. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в 2 раза чаще. По данным исследования, в Москве чаще всего ищут ветеринарных врачей, а в Тюмени - поваров для животных. Вместе с тем в Кемеровской области наиболее востребованы грумеры, а в Иркутской - операторы на линию производства корма.

https://ria.ru/20250608/kinolog-2021583130.html

https://ria.ru/20250525/kinolog-2018929823.html

россия

москва

тюмень

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россия, москва, тюмень