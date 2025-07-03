Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kinolog-2026858772.html
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России - РИА Новости, 03.07.2025
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России
Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:38:00+03:00
2025-07-03T06:38:00+03:00
россия
москва
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953748656_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b693f70d0dc93e4fb9381fd222119bb2.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по подготовке питомцев к выставкам и ветеринаров - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Авито Услуги", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В первом полугодии спрос на услуги кинологов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на услуги хендлеров (специалистов, профессионально подготавливающих и представляющих собак на выставках) - на 18%. Схожая динамика отмечается и в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 18%, а количество размещённых объявлений от специалистов - на 16%", - говорится в исследовании, основанном на внутренней аналитике платформы. Также отмечается, что в 2025 году выросло количество самих вакансий для специалистов по работе с домашними животными. Так, например, количество предложений для зоонянь увеличилось почти в 3 раза, а грумеров - в 1,5 раза. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в 2 раза чаще. По данным исследования, в Москве чаще всего ищут ветеринарных врачей, а в Тюмени - поваров для животных. Вместе с тем в Кемеровской области наиболее востребованы грумеры, а в Иркутской - операторы на линию производства корма.
https://ria.ru/20250608/kinolog-2021583130.html
https://ria.ru/20250525/kinolog-2018929823.html
россия
москва
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953748656_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_53d1c232d911cf1e76d82d337c78f758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тюмень
Россия, Москва, Тюмень
Исследование показало рост спроса на услуги кинологов в России

Спрос на услуги кинологов в России в I полугодии вырос более чем на четверть

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТренировочные занятия собаки-поводыря.
Тренировочные занятия собаки-поводыря. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Тренировочные занятия собаки-поводыря.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2025 года стали чаще пользоваться услугами специалистов по уходу за животными спрос на кинологов вырос на 26%, а экспертов по подготовке питомцев к выставкам и ветеринаров - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Авито Услуги", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В первом полугодии спрос на услуги кинологов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на услуги хендлеров (специалистов, профессионально подготавливающих и представляющих собак на выставках) - на 18%. Схожая динамика отмечается и в сегменте ветеринарных услуг: интерес к ним увеличился на 18%, а количество размещённых объявлений от специалистов - на 16%", - говорится в исследовании, основанном на внутренней аналитике платформы.
Собака - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Кинолог заявил, что собакам нужны умственные нагрузки
8 июня, 03:49
Также отмечается, что в 2025 году выросло количество самих вакансий для специалистов по работе с домашними животными. Так, например, количество предложений для зоонянь увеличилось почти в 3 раза, а грумеров - в 1,5 раза. Также наблюдается увеличение соискательской активности на вакансии кинологов – за год специалисты стали запрашивать контакты работодателей почти в 2 раза чаще.
По данным исследования, в Москве чаще всего ищут ветеринарных врачей, а в Тюмени - поваров для животных. Вместе с тем в Кемеровской области наиболее востребованы грумеры, а в Иркутской - операторы на линию производства корма.
Собака - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Кинолог назвал нормальными страхи из-за сложностей содержания собаки
25 мая, 03:41
 
РоссияМоскваТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала