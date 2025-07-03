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В Киеве вновь прогремел взрыв - РИА Новости, 03.07.2025
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23:51 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kiev-2027070119.html
В Киеве вновь прогремел взрыв
В Киеве вновь прогремел взрыв - РИА Новости, 03.07.2025
В Киеве вновь прогремел взрыв
Взрыв вновь прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:51:00+03:00
2025-07-03T23:51:00+03:00
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. "В Киеве снова взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве вновь прогремел взрыв

В Киеве вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве.
"В Киеве снова взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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