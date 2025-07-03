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В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев - РИА Новости, 03.07.2025
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18:24 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kiev-2027018124.html
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев - РИА Новости, 03.07.2025
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев
Украинская элита неприятно поражена намерениями США приостановить поставки оружия стране, пишет издание The Hill. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:24:00+03:00
2025-07-03T18:24:00+03:00
в мире
киев
сша
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дональд трамп
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская элита неприятно поражена намерениями США приостановить поставки оружия стране, пишет издание The Hill."Украинские "ястребы" возмущены решением Пентагона прекратить поставки некоторых видов летального вооружения на Украину, а телефонные линии раскаляются, поскольку Киев и его сторонники в Конгрессе изо всех сил пытаются сохранить каналы поставок открытыми", — говорится в материале.Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027011320.html
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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша, politico, государственный департамент сша
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Politico, Государственный департамент США
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев

The Hill: в Киеве возмущены решением США приостановить поставки оружия

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская элита неприятно поражена намерениями США приостановить поставки оружия стране, пишет издание The Hill.
"Украинские "ястребы" возмущены решением Пентагона прекратить поставки некоторых видов летального вооружения на Украину, а телефонные линии раскаляются, поскольку Киев и его сторонники в Конгрессе изо всех сил пытаются сохранить каналы поставок открытыми", — говорится в материале.
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Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist.
По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.
Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАPoliticoГосударственный департамент США
 
 
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