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В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев - РИА Новости, 03.07.2025
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев
Украинская элита неприятно поражена намерениями США приостановить поставки оружия стране, пишет издание The Hill. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T18:24:00+03:00
2025-07-03T18:24:00+03:00
2025-07-03T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинская элита неприятно поражена намерениями США приостановить поставки оружия стране, пишет издание The Hill."Украинские "ястребы" возмущены решением Пентагона прекратить поставки некоторых видов летального вооружения на Украину, а телефонные линии раскаляются, поскольку Киев и его сторонники в Конгрессе изо всех сил пытаются сохранить каналы поставок открытыми", — говорится в материале.Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Politico, Государственный департамент США
В США рассказали, как Вашингтон взбесил Киев
The Hill: в Киеве возмущены решением США приостановить поставки оружия