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Российские войска уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Российские войска уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 03.07.2025
Российские войска уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:33:00+03:00
2025-07-03T12:33:00+03:00
2025-07-03T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - говорится в сводке ведомства.
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черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Минобороны: ВС РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Чёрном море