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В Карелии задержали подозреваемого в поджоге здания мастерских - РИА Новости, 03.07.2025
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12:29 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/kareliya-2026909981.html
В Карелии задержали подозреваемого в поджоге здания мастерских
В Карелии задержали подозреваемого в поджоге здания мастерских - РИА Новости, 03.07.2025
В Карелии задержали подозреваемого в поджоге здания мастерских
Подозреваемого в поджоге здания механических мастерских на железнодорожной станции Сортавала задержали в Карелии, мужчина так пытался добиться выплаты долга за... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:29:00+03:00
2025-07-03T12:29:00+03:00
происшествия
россия
сортавала
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемого в поджоге здания механических мастерских на железнодорожной станции Сортавала задержали в Карелии, мужчина так пытался добиться выплаты долга за выполненный ремонт фасада здания, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. "В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Республике Карелия был установлен и задержан подозреваемый в поджоге. Им оказался 63-летний гражданин ближнего зарубежья", - говорится в сообщении. Установлено, что мужчина причастен к поджогу крыши в здании механических мастерских на железнодорожной станции Сортавала. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. По информации ведомства, мужчина поджег здание, чтобы добиться выплаты долга за выполненный ремонт фасада. Отмечается, что здание не рухнуло, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело против поджигателя по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Сумма ущерба устанавливается.
https://ria.ru/20250703/peterburg-2026908855.html
россия
сортавала
республика карелия
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происшествия, россия, сортавала, республика карелия
Происшествия, Россия, Сортавала, Республика Карелия
В Карелии задержали подозреваемого в поджоге здания мастерских

В Карелии задержали подозреваемого в поджоге здания механических мастерских

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемого в поджоге здания механических мастерских на железнодорожной станции Сортавала задержали в Карелии, мужчина так пытался добиться выплаты долга за выполненный ремонт фасада здания, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте и УФСБ России по Республике Карелия был установлен и задержан подозреваемый в поджоге. Им оказался 63-летний гражданин ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина причастен к поджогу крыши в здании механических мастерских на железнодорожной станции Сортавала. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость. По информации ведомства, мужчина поджег здание, чтобы добиться выплаты долга за выполненный ремонт фасада.
Отмечается, что здание не рухнуло, пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело против поджигателя по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Сумма ущерба устанавливается.
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