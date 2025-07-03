https://ria.ru/20250703/kamenskoe-2026924825.html

ВС России закрепись в центре запорожского Каменского, заявил Рогов

ВС России закрепись в центре запорожского Каменского, заявил Рогов - РИА Новости, 03.07.2025

ВС России закрепись в центре запорожского Каменского, заявил Рогов

Российские войска закрепились в центральной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:18:00+03:00

2025-07-03T13:18:00+03:00

2025-07-03T13:18:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Российские войска закрепились в центральной части села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выдавливают группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, с южного и восточного направлений. "Наши ребята продвинулись в Каменском и закрепились в центральной части села, развивая наступательный успех. Освободив за последнее время свыше двух квадратных километров", - сказал Рогов. По его словам, бои за освобождение села продолжаются. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

https://ria.ru/20250703/postavki-2026759097.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность