https://ria.ru/20250703/isk-2026925184.html

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны - РИА Новости, 03.07.2025

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны

Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:21:00+03:00

2025-07-03T13:21:00+03:00

2025-07-03T14:03:00+03:00

россия

челябинск

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову."Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска", - сказали в пресс-службе.Подробности о принятии мер в суде уточнить не смогли.В четверг суд сообщил, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.

https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026904270.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, челябинск, генеральная прокуратура рф, происшествия