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Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны - РИА Новости, 03.07.2025
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13:21 03.07.2025 (обновлено: 14:03 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/isk-2026925184.html
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны - РИА Новости, 03.07.2025
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны
Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:21:00+03:00
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россия
челябинск
генеральная прокуратура рф
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову."Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска", - сказали в пресс-службе.Подробности о принятии мер в суде уточнить не смогли.В четверг суд сообщил, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026904270.html
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россия, челябинск, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход страны

Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении "ЮГК" в доход государства

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.
Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову.
"Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска", - сказали в пресс-службе.
Подробности о принятии мер в суде уточнить не смогли.
В четверг суд сообщил, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
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РоссияЧелябинскГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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