https://ria.ru/20250703/isk-2026916676.html

Суд рассмотрит иск об обращении "ЮГК" в доход государства 8 июля

Суд рассмотрит иск об обращении "ЮГК" в доход государства 8 июля - РИА Новости, 03.07.2025

Суд рассмотрит иск об обращении "ЮГК" в доход государства 8 июля

Суд в Челябинске назначил на 8 июля заседание по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:48:00+03:00

2025-07-03T12:48:00+03:00

2025-07-03T13:07:00+03:00

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генеральная прокуратура рф

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл - РИА Новости. Суд в Челябинске назначил на 8 июля заседание по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащей Константину Струкову, и еще ряда компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале, принадлежащих Константину Струкову. "Иск… об обращении в доход государства… поступил 2 июля. Истец – замгенпрокурора РФ. Предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). Среди ответчиков – Константин Струков, Александра Струкова", - сказала собеседница агентства.Всего в иске указываются восемь ответчиков, в том числе Евгения Кузнецова, Наталия Зарубина, Наталья Субботина, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.Челябинские правоохранительные органы ранее в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.

https://ria.ru/20250607/sud-2021470912.html

https://ria.ru/20250526/genprokuratura-2019032591.html

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россия, генеральная прокуратура рф, челябинск, происшествия