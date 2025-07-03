https://ria.ru/20250703/gutsul--2027003707.html

Глава Гагаузии обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным

Глава Гагаузии обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным - РИА Новости, 03.07.2025

Глава Гагаузии обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила прокурора в кишиневском суде Кристину Гладкову в предвзятом отношении и назвала уголовное дело против нее заказным. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:30:00+03:00

2025-07-03T17:30:00+03:00

2025-07-03T17:30:00+03:00

гагаузия

кишинев

молдавия

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026957184_0:85:3254:1915_1920x0_80_0_0_5dc736bc5352f1f8a61077209cf9b02a.jpg

КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила прокурора в кишиневском суде Кристину Гладкову в предвзятом отношении и назвала уголовное дело против нее заказным. "Все судебное заседание больше шести-семи часов госпожа прокурор Кристина Гладкова просто постоянно ухмылялась, смеялась. Я понимаю, она заказ приняла, она заказ исполняет, чтобы предъявить и требовать тюремного ареста", - заявила Гуцул журналистам после заседания суда. По ее словам, судья, ведущий ее дело, не удовлетворил ни одного ходатайства защиты. Глава Гагаузии поставила под сомнение обоснованность размера ущерба, указанного в обвинении. "Экспертиза требует у меня возместить 40 миллионов леев (около 2,2 миллиона долларов - ред.), но экспертиза не проведена была. Откуда эта цифра? До сих пор нам прокуроры не ответили", - подчеркнула Гуцул. Она отметила, что ей инкриминируется ущерб в 40 миллионов леев (около 2,2 миллиона долларов), а соответчице, активистке блока "Победа" Светлане Попан, - 9 миллионов леев (около 500 тысяч долларов). "Я таких денег, как и Светлана, никогда не видела", - заявила Гуцул По словам главы автономии, она и Попан не имели полномочий влиять на финансирование партии "Шор", будучи рядовыми функционерами. Гуцул также заявила о нарушениях в ходе следствия, отметив, что некоторые обвиняемые получили статус свидетелей в обмен на показания против нее. "Те, кто имел более высокое положение в партийной иерархии, они сейчас выступают в качестве свидетелей, потому что им обещали: будете давать против Гуцул и Попан показания - мы ваше дело закроем", - заявила она. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Сторона обвинения просит лишить ее свободы на девять лет. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.

https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026572114.html

https://ria.ru/20250625/gutsul-2025434067.html

гагаузия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире