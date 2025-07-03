Глава Гагаузии обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным
Глава Гагаузии Гуцул обвинила прокурора в предвзятости и назвала дело заказным
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила прокурора в кишиневском суде Кристину Гладкову в предвзятом отношении и назвала уголовное дело против нее заказным.
"Все судебное заседание больше шести-семи часов госпожа прокурор Кристина Гладкова просто постоянно ухмылялась, смеялась. Я понимаю, она заказ приняла, она заказ исполняет, чтобы предъявить и требовать тюремного ареста", - заявила Гуцул журналистам после заседания суда.
По ее словам, судья, ведущий ее дело, не удовлетворил ни одного ходатайства защиты. Глава Гагаузии поставила под сомнение обоснованность размера ущерба, указанного в обвинении. "Экспертиза требует у меня возместить 40 миллионов леев (около 2,2 миллиона долларов - ред.), но экспертиза не проведена была. Откуда эта цифра? До сих пор нам прокуроры не ответили", - подчеркнула Гуцул.
Она отметила, что ей инкриминируется ущерб в 40 миллионов леев (около 2,2 миллиона долларов), а соответчице, активистке блока "Победа" Светлане Попан, - 9 миллионов леев (около 500 тысяч долларов). "Я таких денег, как и Светлана, никогда не видела", - заявила Гуцул
По словам главы автономии, она и Попан не имели полномочий влиять на финансирование партии "Шор", будучи рядовыми функционерами. Гуцул также заявила о нарушениях в ходе следствия, отметив, что некоторые обвиняемые получили статус свидетелей в обмен на показания против нее. "Те, кто имел более высокое положение в партийной иерархии, они сейчас выступают в качестве свидетелей, потому что им обещали: будете давать против Гуцул и Попан показания - мы ваше дело закроем", - заявила она.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Сторона обвинения просит лишить ее свободы на девять лет.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в республике партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.