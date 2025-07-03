https://ria.ru/20250703/gutsul--2026962520.html
Суд объявит приговор Гуцул 5 августа
Суд объявит приговор Гуцул 5 августа - РИА Новости, 03.07.2025
Суд объявит приговор Гуцул 5 августа
Районный суд Кишинева назначил 5 августа датой, когда будет объявлен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:55:00+03:00
2025-07-03T15:55:00+03:00
2025-07-03T15:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Районный суд Кишинева назначил 5 августа датой, когда будет объявлен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе, где продолжаются прения по делу Гуцул. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно. "Заседание пройдет 5 августа, в 12 часов (совпадает с мск)", - говорится в озвученном решении суда. При этом судья уточнила, что этап прений сторон был завершен, таким образом, осталось лишь вынести приговор по делу. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/moldaviya-2026572114.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Суд объявит приговор Гуцул 5 августа
Приговор главе Гагаузской автономии Гуцул будет объявлен 5 августа
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Районный суд Кишинева назначил 5 августа датой, когда будет объявлен приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники главы Гагаузии
пикетируют в четверг здание районного суда в Кишиневе
, где продолжаются прения по делу Гуцул
. Ожидается, что в четверг суд озвучит приговор Гуцул и активистке оппозиционного блока "Победа" Светлане Попан. Сторона обвинения просит лишить их свободы на девять и восемь лет соответственно.
"Заседание пройдет 5 августа, в 12 часов (совпадает с мск)", - говорится в озвученном решении суда.
При этом судья уточнила, что этап прений сторон был завершен, таким образом, осталось лишь вынести приговор по делу.
Против Гуцул в Молдавии
заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.