https://ria.ru/20250703/gudkov-2026925443.html

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова - РИА Новости, 03.07.2025

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова

Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:26:00+03:00

2025-07-03T13:26:00+03:00

2025-07-03T13:29:00+03:00

михаил гудков

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы, сообщили в Минобороны РФ."Второго июля 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - говорится в сообщении.

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михаил гудков, курская область, россия, происшествия