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Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 03.07.2025 (обновлено: 13:29 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026925443.html
Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова
Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова - РИА Новости, 03.07.2025
Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова
Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:26:00+03:00
2025-07-03T13:29:00+03:00
михаил гудков
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы, сообщили в Минобороны РФ."Второго июля 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - говорится в сообщении.
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михаил гудков, курская область, россия, происшествия
Михаил Гудков, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Гудкова

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова

© Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Минобороны России
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго июля 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ГудковКурская областьРоссияПроисшествия
 
 
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