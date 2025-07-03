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В ГД одобрили расширение оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 03.07.2025
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17:28 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/gosduma-2027002621.html
В ГД одобрили расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
В ГД одобрили расширение оснований для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 03.07.2025
В ГД одобрили расширение оснований для лишения приобретенного гражданства
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении и рассмотреть на заседании 8 июля законопроект о расширении перечня оснований для... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:28:00+03:00
2025-07-03T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении и рассмотреть на заседании 8 июля законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 952022-8 "О внесении изменений в статью 24 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части дополнения оснований, по которым прекращается гражданство Российской Федерации)", - сказано в документе. Комитет также предлагает Совету Госдумы включить указанный законопроект в проект порядка работы палаты на 8 июля для рассмотрения в первом чтении. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также главы всех фракций. Володин отмечал, что законопроектом предлагается лишать гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
В ГД одобрили расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

Комитет ГД одобрил расширение оснований для лишения приобретенного гражданства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении и рассмотреть на заседании 8 июля законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 952022-8 "О внесении изменений в статью 24 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части дополнения оснований, по которым прекращается гражданство Российской Федерации)", - сказано в документе.
Комитет также предлагает Совету Госдумы включить указанный законопроект в проект порядка работы палаты на 8 июля для рассмотрения в первом чтении.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также главы всех фракций.
Володин отмечал, что законопроектом предлагается лишать гражданства за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Володин рассказал об основаниях для лишения приобретенного гражданства
25 июня, 12:30
 
РоссияГосдума РФ
 
 
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