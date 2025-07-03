Рейтинг@Mail.ru
Нацмессенджер может рассчитывать на поддержку государства, заявили в ГД - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 03.07.2025 (обновлено: 11:49 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gosduma-2026901613.html
Нацмессенджер может рассчитывать на поддержку государства, заявили в ГД
Нацмессенджер может рассчитывать на поддержку государства, заявили в ГД - РИА Новости, 03.07.2025
Нацмессенджер может рассчитывать на поддержку государства, заявили в ГД
Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:48:00+03:00
2025-07-03T11:49:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Национальный мессенджер, безусловно, может рассчитывать на поддержку со стороны государства — но прямая финансовая помощь возможна, только если поступит соответствующий запрос от компании. Минцифры уже выразило готовность рассматривать меры поддержки, включая льготное кредитование, при наличии конкретного предложения со стороны разработчика", - сказал он РИА Новости. По его словам, на данном этапе основная форма поддержки — это предоставление льготных финансовых инструментов, особенно важное в период активного роста, когда необходимо масштабировать функциональность и техническую базу. "Мы придерживаемся принципа партнерства: стоит задача создать и развивать надежную и функциональную цифровую платформу, но инициатива должна иметь экономическую и технологическую целесообразность, а не быть реализована ради самого факта запуска", - отметил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026526777.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, владимир путин, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Нацмессенджер может рассчитывать на поддержку государства, заявили в ГД

Депутат Немкин: нацмессенджер может рассчитывать на поддержку государства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Национальный мессенджер, безусловно, может рассчитывать на поддержку со стороны государства — но прямая финансовая помощь возможна, только если поступит соответствующий запрос от компании. Минцифры уже выразило готовность рассматривать меры поддержки, включая льготное кредитование, при наличии конкретного предложения со стороны разработчика", - сказал он РИА Новости.
По его словам, на данном этапе основная форма поддержки — это предоставление льготных финансовых инструментов, особенно важное в период активного роста, когда необходимо масштабировать функциональность и техническую базу.
"Мы придерживаемся принципа партнерства: стоит задача создать и развивать надежную и функциональную цифровую платформу, но инициатива должна иметь экономическую и технологическую целесообразность, а не быть реализована ради самого факта запуска", - отметил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
1 июля, 12:30
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала