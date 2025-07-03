https://ria.ru/20250703/gosduma-2026855940.html

В Госдуме объяснили, почему на Украине публикуют видео с пленными

В Госдуме объяснили, почему на Украине публикуют видео с пленными - РИА Новости, 03.07.2025

В Госдуме объяснили, почему на Украине публикуют видео с пленными

Целью публикации на Украине видео с военнопленными является вымогательство денег у родственников и запугивание российских солдат и офицеров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:46:00+03:00

2025-07-03T05:46:00+03:00

2025-07-03T05:46:00+03:00

украина

леонид ивлев

госдума рф

оон

центральное разведывательное управление (цру)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Целью публикации на Украине видео с военнопленными является вымогательство денег у родственников и запугивание российских солдат и офицеров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. В докладе также указывается, что более половины военнопленных на Украине, опрошенных ООН с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщают, что подвергались пыткам. При этом в УВКПЧ заявили, что широко распространенная на Украине практика публикации видео с пытками противоречит международному гуманитарному праву и подвергает военнопленных опасности. "Целью таких видео является вымогательство денег у родственников пленных, запугивание российских солдат и офицеров, попытка раскачать ситуацию и поднять бунт родителей против власти. При этом очень четко прослеживаются следы разработок ЦРУ и MI6, неоднократно апробированные в агрессивных войнах блока НАТО", - сказал Ивлев. По его словам, сегодня Украина живет вне правового поля как международного, так и собственного украинского права, не соблюдая международные Женевские конвенции. "В результате в сознании политического и военного руководства Украины господствует вседозволенность и правовой беспредел. В их менталитет полностью укладывается практика публикации видео военнопленных, которая противоречит международному гуманитарному праву", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250628/udary-2026006504.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026647178.html

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украина, леонид ивлев, госдума рф, оон, центральное разведывательное управление (цру)