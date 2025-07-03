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В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС - РИА Новости, 03.07.2025
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01:08 03.07.2025 (обновлено: 06:10 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gosduma-2026844553.html
В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС
В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС - РИА Новости, 03.07.2025
В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:08:00+03:00
2025-07-03T06:10:00+03:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатным протезирование зубов для социально незащищенных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи, оказываемой в рамках системы ОМС или в виде отдельной государственной социальной гарантии", — сказано в письме. В документе отмечается, что в действующей редакции базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусмотрено оказание услуг по зубопротезированию за счет средств федерального бюджета, а также данные услуги не входят в перечень гарантированной бесплатной медицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС. Между тем, по словам политика, стоматологическая ортопедия — неотъемлемая часть полноценного медицинского обслуживания, непосредственно влияющая на качество жизни, трудоспособность и общее состояние здоровья граждан, прежде всего лиц пожилого возраста, инвалидов и социально уязвимых групп. Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с действующим правовым регулированием, зубопротезирование осуществляется исключительно в порядке предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан, определяемым в соответствии с федеральным и региональным законодательством с учетом бюджетных возможностей субъектов России, и финансирование данной помощи осуществляется не за счет ОМС, а в рамках адресных социальных программ субъектов Федерации либо отдельных ведомственных решений. "При этом пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории, не включенные в перечни региональных льготников, вынуждены оплачивать данные медицинские изделия и услуги самостоятельно, что в условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции на медицинские услуги делает доступ к зубопротезированию фактически недостижимым", — сказал Миронов РИА Новости. Депутат считает, что в отсутствие федеральных минимальных гарантий формируется "система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи".
https://ria.ru/20250626/gosduma-2025474389.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС

Миронов предложил бесплатно протезировать зубы социально незащищенным россиянам

© Depositphotos.com / KzenonКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Depositphotos.com / Kzenon
Кабинет стоматолога. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением сделать бесплатным протезирование зубов для социально незащищенных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи, оказываемой в рамках системы ОМС или в виде отдельной государственной социальной гарантии", — сказано в письме.
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В документе отмечается, что в действующей редакции базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) не предусмотрено оказание услуг по зубопротезированию за счет средств федерального бюджета, а также данные услуги не входят в перечень гарантированной бесплатной медицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС.
Между тем, по словам политика, стоматологическая ортопедия — неотъемлемая часть полноценного медицинского обслуживания, непосредственно влияющая на качество жизни, трудоспособность и общее состояние здоровья граждан, прежде всего лиц пожилого возраста, инвалидов и социально уязвимых групп.
Лидер СРЗП уточнил, что в соответствии с действующим правовым регулированием, зубопротезирование осуществляется исключительно в порядке предоставления социальных гарантий отдельным категориям граждан, определяемым в соответствии с федеральным и региональным законодательством с учетом бюджетных возможностей субъектов России, и финансирование данной помощи осуществляется не за счет ОМС, а в рамках адресных социальных программ субъектов Федерации либо отдельных ведомственных решений.
"При этом пенсионеры, инвалиды, многодетные родители и другие категории, не включенные в перечни региональных льготников, вынуждены оплачивать данные медицинские изделия и услуги самостоятельно, что в условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции на медицинские услуги делает доступ к зубопротезированию фактически недостижимым", — сказал Миронов РИА Новости.
Депутат считает, что в отсутствие федеральных минимальных гарантий формируется "система социального неравенства по территориальному признаку, противоречащая принципу равного доступа к медицинской помощи".
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