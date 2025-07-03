https://ria.ru/20250703/gosduma-2026843368.html

В ГД предложат вернуться к системе оплаты штрафа за нарушения ПДД с скидкой

В ГД предложат вернуться к системе оплаты штрафа за нарушения ПДД с скидкой - РИА Новости, 03.07.2025

В ГД предложат вернуться к системе оплаты штрафа за нарушения ПДД с скидкой

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T00:37:00+03:00

2025-07-03T00:37:00+03:00

2025-07-03T00:37:00+03:00

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается вернуться к прежней системе оплаты административного штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 50-процентной скидкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Возврат к "скидке" прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, так как есть все основания полагать, что при увеличении и суммы штрафов, и уменьшении "скидки" такая нагрузка только возрастет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что с 1 января 2025 года "скидка" за добровольную оплату административного штрафа по части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была уменьшена до 25%, при этом также были увеличены и суммы штрафов. По мнению авторов проекта, инициатива активно обсуждается в обществе - на одну тысячу граждан приходится 322 автомобиля, что является значительным показателем. Уточняется, что введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени (в течение 20 дней и в период с 21 до 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа) будет являться дополнительным стимулом для скорейшей оплаты такого штрафа автовладельцами. "Много лет у нас действовала скидка 50% на оплату административного "автомобильного" штрафа. Ее прохождение через Государственную думу, к слову, нельзя назвать простым - вышедший из-под моего пера законопроект был в свое время отклонен, однако принят альтернативный, с аналогичной концепцией", - сказал Нилов. Он отметил, что годами такая система хорошо работала, повышая "штрафную собираемость" и при этом снижая как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании.

https://ria.ru/20250702/shtraf-2026667767.html

https://ria.ru/20250615/shtraf-2022889794.html

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общество, госдума рф