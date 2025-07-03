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На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ** - РИА Новости, 03.07.2025
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23:39 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/goralik-2027069338.html
На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ**
На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ** - РИА Новости, 03.07.2025
На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ**
Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки и писательницы Линор Горалик* (Юлия Горалик*) за... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:39:00+03:00
2025-07-03T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки и писательницы Линор Горалик* (Юлия Горалик*) за пропаганду ЛГБТ**-отношений, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Протокол в отношении Горалик* по части 8 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ**-отношений среди несовершеннолетних, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением СМИ или сети) зарегистрирован судом 3 июля&quot;, - рассказали в суде.На нее же составили протокол по статье КоАП о несоблюдении ограничений, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, связанных со статусом иностранного агента, уточнили в суде. Даты рассмотрения протоколов пока не назначены. Горалик* признали иноагентом в августе 2023 года. Как было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, писательница выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России
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На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ**

Суд зарегистрировал протокол против журналистки Линор Горалик за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПисательница Линор Горалик*
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Писательница Линор Горалик*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки и писательницы Линор Горалик* (Юлия Горалик*) за пропаганду ЛГБТ**-отношений, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Протокол в отношении Горалик* по части 8 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ**-отношений среди несовершеннолетних, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением СМИ или сети) зарегистрирован судом 3 июля", - рассказали в суде.

На нее же составили протокол по статье КоАП о несоблюдении ограничений, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, связанных со статусом иностранного агента, уточнили в суде.
Даты рассмотрения протоколов пока не назначены.
Горалик* признали иноагентом в августе 2023 года. Как было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, писательница выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ**.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России
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