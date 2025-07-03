https://ria.ru/20250703/goralik-2027069338.html

На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ**

На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ** - РИА Новости, 03.07.2025

На Линор Горалик* составили протокол за пропаганду ЛГБТ**

Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки и писательницы Линор Горалик* (Юлия Горалик*) за... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:39:00+03:00

2025-07-03T23:39:00+03:00

2025-07-03T23:39:00+03:00

россия

москва

украина

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки и писательницы Линор Горалик* (Юлия Горалик*) за пропаганду ЛГБТ**-отношений, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении Горалик* по части 8 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ**-отношений среди несовершеннолетних, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением СМИ или сети) зарегистрирован судом 3 июля", - рассказали в суде.На нее же составили протокол по статье КоАП о несоблюдении ограничений, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, связанных со статусом иностранного агента, уточнили в суде. Даты рассмотрения протоколов пока не назначены. Горалик* признали иноагентом в августе 2023 года. Как было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, писательница выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ**.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России

https://ria.ru/20240218/spektakl-1928099894.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, украина