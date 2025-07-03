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В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2025
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20:38 03.07.2025 (обновлено: 21:00 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/gladkov-2027049332.html
В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека
В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2025
В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T20:38:00+03:00
2025-07-03T21:00:00+03:00
белгородская область
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
октябрьский
белгород
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями спины бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. В МКД в шести квартирах выбиты окна. Также во дворе дома повреждены четыре легковых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.Кроме того, глава региона отметил, что еще один беспилотник атаковал социальный объект в селе Бессоновка, в результате чего ранен сотрудник учреждения. У мужчины - баротравма и поверхностные осколочные ранения головы и спины, добавил Гладков. Бригада "скорой" оказала помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался, уточнил губернатор. Как заключил Гладков, в здании повреждена стена, и выбиты окна.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250703/bespilotnika--2026866104.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, октябрьский, белгород
Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Октябрьский, Белгород
В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека

Гладков: в результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали 2 человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 3 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 3 июля 2025
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями спины бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. В МКД в шести квартирах выбиты окна. Также во дворе дома повреждены четыре легковых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.
Кроме того, глава региона отметил, что еще один беспилотник атаковал социальный объект в селе Бессоновка, в результате чего ранен сотрудник учреждения. У мужчины - баротравма и поверхностные осколочные ранения головы и спины, добавил Гладков. Бригада "скорой" оказала помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался, уточнил губернатор. Как заключил Гладков, в здании повреждена стена, и выбиты окна.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
ПВО сбила беспилотник над Самарской областью
Вчера, 09:03
 
Белгородская областьПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОктябрьскийБелгород
 
 
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