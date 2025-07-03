https://ria.ru/20250703/gladkov-2027049332.html

В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека

В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека - РИА Новости, 03.07.2025

В результате атаки ВСУ в Белгородской районе пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:38:00+03:00

2025-07-03T20:38:00+03:00

2025-07-03T21:00:00+03:00

белгородская область

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

октябрьский

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Белгородском районе в результате атак беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями спины бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. В МКД в шести квартирах выбиты окна. Также во дворе дома повреждены четыре легковых автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Гладкова.Кроме того, глава региона отметил, что еще один беспилотник атаковал социальный объект в селе Бессоновка, в результате чего ранен сотрудник учреждения. У мужчины - баротравма и поверхностные осколочные ранения головы и спины, добавил Гладков. Бригада "скорой" оказала помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался, уточнил губернатор. Как заключил Гладков, в здании повреждена стена, и выбиты окна.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250703/bespilotnika--2026866104.html

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