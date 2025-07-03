https://ria.ru/20250703/germaniya-2027054361.html

В Германии ужаснулись тому, с чем столкнутся из-за Украины

В Германии ужаснулись тому, с чем столкнутся из-за Украины - РИА Новости, 03.07.2025

В Германии ужаснулись тому, с чем столкнутся из-за Украины

Германия втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за решений по Украине, такое мнение выразил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T21:20:00+03:00

2025-07-03T21:20:00+03:00

2025-07-03T21:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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фридрих мерц

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Германия втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за решений по Украине, такое мнение выразил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive."Если правительство Германии хочет усовершенствовать ракеты средней дальности и крылатые ракеты на территории Украины, это означает, что она станет участником этой войны. <…> Так что немцы будут следующими жертвами конфликта", — считает он.В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля Мерц допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Канцлер также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027034057.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027011320.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026954594.html

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в мире, германия, украина, берлин (город), фридрих мерц, мария захарова, вооруженные силы украины, россия