https://ria.ru/20250703/germaniya-2026781276.html

"Это все изменит". Украина получит передовые технологии для войны с Россией

"Это все изменит". Украина получит передовые технологии для войны с Россией - РИА Новости, 03.07.2025

"Это все изменит". Украина получит передовые технологии для войны с Россией

Власти Германии намерены запустить на территории, контролируемой киевским режимом, совместное производство дальнобойных ракет. Канцлер Фридрих Мерц уверяет, что РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:00:00+03:00

2025-07-03T08:00:00+03:00

2025-07-03T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Германии намерены запустить на территории, контролируемой киевским режимом, совместное производство дальнобойных ракет. Канцлер Фридрих Мерц уверяет, что при этом Берлин не станет стороной конфликта. Зеленский ликует: по его словам, он никогда прежде не получал столь хороших сигналов от немцев. Есть ли на самом деле у него основания для радости — в материале РИА Новости.Военный союзВ интервью службе новостей Tagesschau Мерц сказал следующее: "Всегда было понятно, что если мы поставим Taurus, то это оружие применят не немецкие солдаты, а украинские. Кстати, так же и с крылатыми ракетами от Великобритании и Франции".И добавил: система Taurus чрезвычайно сложная, обучение — минимум полгода. Договоренности об этом пока нет. Но эта тема непубличная — иначе Россия сможет подготовиться.Перед этим министр обороны Йоханн Вадефуль лично гарантировал Зеленскому максимальную поддержку евро-атлантических устремлений Киева. По его мнению, путь Украины в НАТО необратим.Кроме того, он надеется, что во втором полугодии откроется первый переговорный кластер о вступлении в ЕС. "Иногда надежды кажутся слабыми. Так, как это было по поводу воссоединения Германии. Но уже сколько лет страна едина. Моя семья проживала в ГДР и не верила в то, что это произойдет, даже за неделю до того, как все случилось. Если мы защищаем свободу, многое возможно", — подчеркнул он.Зеленский полон благодарности: "Во время саммита НАТО — на заседании министров иностранных дел в присутствии украинского министра — немецкая сторона сказала, что Украина должна быть в альянсе и это в интересах всей Европы. Мы очень рады таким сигналам".Помимо обмена любезностями, представители Берлина и Киева договорились о производстве оружия. "Мы хотим создавать совместные проекты, чтобы Украина сама могла делать быстрее и больше для собственной обороны, потому что потребности огромны", — указал Вадефуль.Это логичное продолжение военных поставок из ФРГ, продолжил он. А Киев получит от Берлина в этом году оружия на девять миллиардов евро. Вадефуль призвал и другие страны ЕС изыскать дополнительные возможности для усиления ВСУ.ЕС уже передал Украине 1,9 миллиарда евро — из доходов от замороженных активов России.Уже не колбасаПри Олафе Шольце между Берлином и Киевом не все было столь гладко. В частности, в мае 2022-го тогдашний посол Украины Андрей Мельник так отозвался о канцлере: "Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному".Мерц Мельника, скорее всего, полностью устраивает. Он поддержал так называемую коалицию желающих, готовую отправить на Украину войска. Правда, проект заморозили после того, как Дональд Трамп не пожелал в нем участвовать. Мерц всегда хотел предоставить ВСУ дальнобойные Taurus, а сейчас решил наладить их совместное производство.Канцлер Германии и президент Франции написали статью для Financial Times, назвав Россию "главным источником нестабильности для Европы" и обвинив Москву в попытке "бросить вызов мировому порядку". Париж и Берлин увеличивают расходы на военные нужды с двух с половиной до пяти процентов ВВП.Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя заявления Мерца, отметил, что канцлер утратил здравый смысл. "Что есть общего у нацистов германских и современных украинских, так это их отношение к тем, кого они хотят поработить. Нацисты сжигали евреев только за то, что они евреи, а нацисты украинские сжигали русских людей в Одессе 2 мая 2014-го только за то, что они русские. Вот такие параллели я бы господину Мерцу посоветовал все-таки для себя уяснить", — сказал министр. Без этого с Европой не о чем разговаривать.Хитрый планНаучный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская считает, что пока Берлин не собирается передавать ВСУ крылатые ракеты. Слова Мерца она расценивает как попытку оправдаться перед избирателями, поскольку, находясь в оппозиции, он неоднократно обвинял правительство в недостаточной поддержке Киева."Мерц прибегает к отговоркам. То украинских солдат нужно обучить, то развернуть производство на украинской территории. <…> И то и другое займет много времени. К тому же речь необязательно именно о Taurus, так как там довольно сложный технологический процесс. В то же время немцы вполне могут помочь с выпуском "Нептунов" и другого украинского оружия. И в любом случае пока это только слова", — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.Поставка крылатых ракет Киеву чревата политическим кризисом в Германии, добавила Хорольская. В частности, это ударило бы по правящей коалиции, так как СДПГ была против такого решения. А Мерц прекрасно понимает, что сами по себе Taurus не переломят ход боевых действий.По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, канцлер зондирует общественные настроения. А производство Taurus на Украине способно серьезно изменить баланс сил."Если сейчас Киев вынужден постоянно оглядываться на партнеров, так как это они дают оружие, то, заполучив собственное производство, все станет иначе. В частности, больше не придется отчитываться за то, что западные ракеты попали по гражданским, а не по военным объектам. И себестоимость ниже. Теоретически Мерц может попытаться заключить с Зеленским сделку вроде той, что продавил Дональд Трамп. Только американцев интересовали природные ресурсы, а немцы возьмут ВПК", — рассуждает эксперт.Как бы то ни было, опрошенные специалисты уверены, что, несмотря на риторику, власти Германии воздержатся от радикальных шагов. Мерцу мешают шаткость коалиционного правительства и оппозиция, которая только и ждет удобного момента, чтобы добиться отставки канцлера.

https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

https://ria.ru/20250620/germaniya-2023336829.html

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украина, германия, киев, фридрих мерц, владимир зеленский, дональд трамп, мгимо