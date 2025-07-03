https://ria.ru/20250703/germanija-2027068012.html

Германия хочет купить для Украины две системы ПРО Patriot, пишет Bild

Германия хочет купить для Украины две системы ПРО Patriot, пишет Bild - РИА Новости, 03.07.2025

Германия хочет купить для Украины две системы ПРО Patriot, пишет Bild

Правительство Германии пытается найти способ компенсировать приостановку США поставок вооружений Киеву и хочет договориться с американским минобороны о... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:25:00+03:00

2025-07-03T23:25:00+03:00

2025-07-03T23:25:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство Германии пытается найти способ компенсировать приостановку США поставок вооружений Киеву и хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правящих кругах ФРГ. "Остановка поставок американских систем вооружений имеет тяжелые последствия для Украины и вызывает тревогу в Берлине… Сейчас правительство лихорадочно работает над временными мерами по предоставлению Украине новых систем ПРО и достаточного количества ракет… Берлин сейчас ждет от министра обороны США Пита Хегсета обещания двух систем ПРО Patriot, которые Германия профинансирует для Украины", - говорится в материале.Уточняется, что Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете прекращения американцами поставок вооружений. По информации издания, кабинет министров Германии на заседании в среду пришел к выводу, что поставки из США невозможно компенсировать. Тем не менее, Германия с союзниками планируют в крайнем случае попытаться предоставить Киеву системы Patriot из собственных запасов, говорится в статье. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026785236.html

https://ria.ru/20250311/evropa-2004211852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, сша, пит хегсет, дмитрий песков, сергей лавров