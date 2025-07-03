Германия хочет купить для Украины две системы ПРО Patriot, пишет Bild
Bild: ФРГ ищет способ компенсировать приостановку США поставок оружия Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство Германии пытается найти способ компенсировать приостановку США поставок вооружений Киеву и хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правящих кругах ФРГ.
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"Остановка поставок американских систем вооружений имеет тяжелые последствия для Украины и вызывает тревогу в Берлине… Сейчас правительство лихорадочно работает над временными мерами по предоставлению Украине новых систем ПРО и достаточного количества ракет… Берлин сейчас ждет от министра обороны США Пита Хегсета обещания двух систем ПРО Patriot, которые Германия профинансирует для Украины", - говорится в материале.
Уточняется, что Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете прекращения американцами поставок вооружений.
По информации издания, кабинет министров Германии на заседании в среду пришел к выводу, что поставки из США невозможно компенсировать. Тем не менее, Германия с союзниками планируют в крайнем случае попытаться предоставить Киеву системы Patriot из собственных запасов, говорится в статье.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.