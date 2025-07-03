https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026960561.html

ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке

ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке - РИА Новости, 03.07.2025

ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке

Генпрокуратуры России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке, в приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран, заявили в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:51:00+03:00

2025-07-03T15:51:00+03:00

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азербайджан

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратуры России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке, в приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран, заявили в пресс-службе ГП РФ. "Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что для предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера.

https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2026928957.html

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россия, азербайджан, генеральная прокуратура рф