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ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке - РИА Новости, 03.07.2025
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15:51 03.07.2025 (обновлено: 15:52 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026960561.html
ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке
ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке - РИА Новости, 03.07.2025
ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке
Генпрокуратуры России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке, в приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран, заявили в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:51:00+03:00
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россия
азербайджан
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратуры России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке, в приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран, заявили в пресс-службе ГП РФ. "Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что для предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера.
https://ria.ru/20250703/azerbaydzhan-2026928957.html
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россия, азербайджан, генеральная прокуратура рф
Россия, Азербайджан, Генеральная прокуратура РФ
ГП России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке

Генпрокуратура России и Азербайджана на связи по текущей повестке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратуры России и Азербайджана регулярно связываются по текущей повестке, в приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран, заявили в пресс-службе ГП РФ.
"Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете – вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что для предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера.
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13:44
 
РоссияАзербайджанГенеральная прокуратура РФ
 
 
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