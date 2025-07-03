Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото" - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026904270.html
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото" - РИА Новости, 03.07.2025
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"
Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото", контроль над которым незаконно получил Константин Струков, и еще 10... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:01:00+03:00
2025-07-03T12:01:00+03:00
россия
челябинская область
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото", контроль над которым незаконно получил Константин Струков, и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. На сайте заксобрания Челябинской области указывается, что Струков является заместителем председателя законодательного собрания области. "Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО "Южуралзолото" (его капитализация превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. Доли и акции этих компаний надзор требует обратить в пользу РФ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что иск подан в районный суд Челябинска. Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. Как в четверг рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Кузнецовой Екатерине Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
https://ria.ru/20250703/aktsii-2026900676.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф
Россия, Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"

Генпрокуратура: Струков незаконно заполучил контроль над "Южуралзолото"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото", контроль над которым незаконно получил Константин Струков, и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
На сайте заксобрания Челябинской области указывается, что Струков является заместителем председателя законодательного собрания области.
"Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО "Южуралзолото" (его капитализация превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. Доли и акции этих компаний надзор требует обратить в пользу РФ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что иск подан в районный суд Челябинска.
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
Как в четверг рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Кузнецовой Екатерине Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
ГП попросила передать государству акции всех компаний главы "Южуралзолота"
11:42
 
РоссияЧелябинская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала