Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"
Генпрокуратура: Струков незаконно заполучил контроль над "Южуралзолото"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото", контроль над которым незаконно получил Константин Струков, и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
На сайте заксобрания Челябинской области указывается, что Струков является заместителем председателя законодательного собрания области.
"Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО "Южуралзолото" (его капитализация превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. Доли и акции этих компаний надзор требует обратить в пользу РФ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что иск подан в районный суд Челябинска.
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
Как в четверг рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Кузнецовой Екатерине Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.