https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026904270.html

Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"

Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото" - РИА Новости, 03.07.2025

Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"

Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото", контроль над которым незаконно получил Константин Струков, и еще 10... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:01:00+03:00

2025-07-03T12:01:00+03:00

2025-07-03T12:01:00+03:00

россия

челябинская область

генеральная прокуратура рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ просит суд обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото", контроль над которым незаконно получил Константин Струков, и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. На сайте заксобрания Челябинской области указывается, что Струков является заместителем председателя законодательного собрания области. "Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО "Южуралзолото" (его капитализация превышает 180 миллиардов рублей, ежегодная выручка — 54 миллиарда рублей, а прибыль — 34 миллиарда рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь депутата Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. Доли и акции этих компаний надзор требует обратить в пользу РФ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что иск подан в районный суд Челябинска. Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. Как в четверг рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Кузнецовой Екатерине Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.

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россия, челябинская область, генеральная прокуратура рф