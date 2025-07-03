https://ria.ru/20250703/gd-2027042779.html

В ГД внесли проект о штрафах операторов цифровой платформы

В ГД внесли проект о штрафах операторов цифровой платформы - РИА Новости, 03.07.2025

В ГД внесли проект о штрафах операторов цифровой платформы

Законопроект о штрафах за неисполнение оператором цифровой платформы закона о платформенной экономике внесен в ГД, проект размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T20:04:00+03:00

2025-07-03T20:04:00+03:00

2025-07-03T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Законопроект о штрафах за неисполнение оператором цифровой платформы закона о платформенной экономике внесен в ГД, проект размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона... разработан в целях установления ответственности операторов посреднических цифровых платформ (далее - оператор, цифровая платформа) за неисполнение требований, предусмотренных федеральным законом "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.За неисполнение оператором цифровой платформы обязанности по обеспечению партнеру посреднической цифровой платформы технической возможности размещения информации влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, на юрлиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.Также нарушение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 тысяч до 70 тысяч рублей.Неисполнение требований оператором цифровой платформы к размещению предложений партнеров цифровой платформы о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, адресованных пользователям такой посреднической цифровой платформы, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 80 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250625/marketpleysy-2025230882.html

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технологии, госдума рф, общество